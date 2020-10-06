分析師：兩黨參院主導權對美股更重要

美國總統大選即將到來在下月登場，就在市場全力關注川普及拜登政策對經濟造成的影響，但有分析師認為，對美國股市的未來而言，美國共和與民主兩黨角逐參議院席位，可能比川普與拜登的競選總統更重要。

福斯財經網報導，富國證券分析師哈維（Christopher Harvey）領導的團隊指出，就過往歷史來看，以股市2年的回報率分析，兩黨競爭參議院主導權的最終結果，對美股造成的影響差距較大，而股市多頭較傾向由共和黨主導的參議院。

根據數據顯示，美國參議院在過去36個選舉週期中，有12次是由共和黨主導參議院的情形下，這段期間標普500指數的2年平均總回報率達36.5%；相反地，24次由民主黨主導參議院的情形下，標普500指數的2年平均總回報率為21%，顯示兩種情況的回報率相差了15.5%。

同時，在美國總統競爭方面，民主黨候選人勝選的股市回報率為31.1%，共和黨候選人勝出的股市回報率為22.2%，兩者僅相差8.9%；而兩黨在眾議院主導權競爭方面，民主黨勝出的股市回報率為24.2%，共和黨則為30.5%，兩者差距為6.3%，都比不上兩黨競爭參院主導權的回報率差距15.5%。

目前美國參議院共有100個席位，共和黨目前在參議員擁有53個席位，民主黨則有47個席位，當中包括2席獨立參議員。

報導指出，距離美國大選還有29天，根據民意調查顯示，民主黨與共和黨正各自鎖定參議院46個席位，並準備爭奪剩下8個席位。

然而，根據RealClearPolitics數據指出，愛荷華州共和黨參議院恩斯特（Joni Ernst）、亞利桑那州共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）、羅來納州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）在目前的民調中均落後了至少5個百分點。

富國銀行分析師指出，待11月3日到來，共和黨主導參議院53個席位的優勢恐消失。政治押注網站PredictIt的資訊顯示，交易員現在預計參議院有67%的可能會被民主黨奪下主導權。

他並警告說，除了國會的控制外，市場回報的其他因素還不包括政黨身份。例如，無論是誰在任，2008年的金融危機都可能重演，因為這是正在醞釀了多年的災難。

文章來源：FOXBUSINESS

（中時新聞網 葉明芳）