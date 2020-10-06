境內疫情危機 過半美國人認為他最該負責

最新民調顯示，多數美國人將國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情歸咎於美國政府本身，而非如川普政府所願的，把責任推給中國或其他國家。

芝加哥大學哈里斯公共政策學院（University of Chicago Harris School of Public Policy）與美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）執行這份民調時，總統川普尚未確診染疫及住院。

2019冠狀病毒疾病去年爆發以來，全球有超過100萬人染疫喪生，美國境內就有20多萬人罹難。總統川普幾個月來一直淡化疫情的嚴重性和影響，並把病毒肆虐全球一事，推給疫情源頭中國和因應不力的世界衛生組織（WHO）身上。

如今民調顯示，究竟誰最該為國內疫情負起責任，56%的美國民眾說是美國政府，47%怪罪其他國家，僅39%認為應該歸咎於世衛。

民調顯示，民主黨支持者更可能把錯怪在美國政府頭上；共和黨擁護者則傾向怪罪別人。確切來說，民主黨支持者中，79%認為美國政府得負最大責任，37%覺得他國政府得負責，27%認為該怪罪WHO；共和黨擁護者中，38%怪罪美國政府，60%劍指他國政府，55%不滿WHO。

民調也顯示，絕大多數美國人認為，華府應在發展疫苗上居主導地位；但也有不少美國人覺得，歐洲國家和中國也應扮演一角。

不論是支持民主黨還是共和黨，美國人當中約8成都認為，美國應該在疫苗開發上扮演重要角色。

但美國之外各國在疫苗上的角色，共和、民主兩黨支持者看法則不一。認為WHO應扛責的民主黨人占75%，共和黨占39%；認為中國應擔任要角的民主黨支持者達62%，共和黨41%；認為歐洲國家該主導的民主黨民眾有64%，共和黨50%。

這份民調於9月11至14日間訪問1053名成人，誤差值在正負4.1個百分點之間。

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