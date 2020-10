境內疫情危機 過半美國人認為他最該負責

最新民調顯示,多數美國人將國內2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情歸咎於美國政府本身,而非如川普政府所願的,把責任推給中國或其他國家。

芝加哥大學哈里斯公共政策學院(University of Chicago Harris School of Public Policy)與美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)執行這份民調時,總統川普尚未確診染疫及住院。

2019冠狀病毒疾病去年爆發以來,全球有超過100萬人染疫喪生,美國境內就有20多萬人罹難。總統川普幾個月來一直淡化疫情的嚴重性和影響,並把病毒肆虐全球一事,推給疫情源頭中國和因應不力的世界衛生組織(WHO)身上。

如今民調顯示,究竟誰最該為國內疫情負起責任,56%的美國民眾說是美國政府,47%怪罪其他國家,僅39%認為應該歸咎於世衛。

民調顯示,民主黨支持者更可能把錯怪在美國政府頭上;共和黨擁護者則傾向怪罪別人。確切來說,民主黨支持者中,79%認為美國政府得負最大責任,37%覺得他國政府得負責,27%認為該怪罪WHO;共和黨擁護者中,38%怪罪美國政府,60%劍指他國政府,55%不滿WHO。

民調也顯示,絕大多數美國人認為,華府應在發展疫苗上居主導地位;但也有不少美國人覺得,歐洲國家和中國也應扮演一角。

不論是支持民主黨還是共和黨,美國人當中約8成都認為,美國應該在疫苗開發上扮演重要角色。

但美國之外各國在疫苗上的角色,共和、民主兩黨支持者看法則不一。認為WHO應扛責的民主黨人占75%,共和黨占39%;認為中國應擔任要角的民主黨支持者達62%,共和黨41%;認為歐洲國家該主導的民主黨民眾有64%,共和黨50%。

這份民調於9月11至14日間訪問1053名成人,誤差值在正負4.1個百分點之間。

