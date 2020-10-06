新冠確診何止3500萬！WHO透露驚人數據

新冠病毒至今已造成全球3500萬人確診、超過100萬人死亡，不過世界衛生組織（WHO）5日表示，根據其最佳估計，全球人口中至少已有10分之1確診，此一數據比當前統計高達20倍。

據美聯社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在WHO執行委員會特別會議中表示表示，根據WHO的最佳預測，全球已有10%人口恐已染上新冠病毒，顯示當今全球仍壟罩在新冠病毒威脅之下，且疫情還會持續升級，不過現有的技術確實可以減緩傳播並挽救性命。

萊恩表示，東南亞面臨新一波疫情數量上升，歐洲、地中海東部也見到同樣問題，非洲以及西部太平洋地區確診數量也持續攀升，讓當前疫情進入新的艱困局面。他表示，疫情仍持續在全球各地區擴散，並向參與會議的政府人士強調，WHO最佳預測顯示目前全球至少有10之一人口確診，也就是根據全球當前76億人中，至少7.6億人已確診，遠比專注全球疫情的約翰霍普金斯大學的統計數據還要高出將近20倍。

WHO發言人哈里斯（Dr Margaret Harris）也表示，WHO估計全球仍有9成的人並未確診，不過這也代表如果人們還不採取如追蹤來源以及採取社交間距等行動阻止病毒傳播，病毒仍有機會加快擴散。

不過，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示，全球每一地區的領導人，只要有堅強的領導力、清楚全面的防疫策略、持續與人民溝通、落實防疫措施，讓人民有能力抵抗病毒侵襲，這永遠不會太晚。

此外，WHO執行委員會的來自美國的代表、美助理衛生部長吉羅爾（Brett P. Giroir）表示，透過視訊會議向委員會表示，美國仍期待與其他各國抵禦疫情，讓人民與經濟早日回歸正軌。他同時暗示，WHO必須清楚交代其與大陸政府之間的關係。

文章來源：WHO: 10% of world’s people may have been infected with virus

（中時新聞網 馮英志）

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