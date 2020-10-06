新一輪紓困方案 裴洛西、穆努欽仍未達協議

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周一透過電話進行約一個小時的談話，但仍未就第五輪新冠紓困振興方案達成協議，雙方計畫在周二繼續協商，雖然川普已發聲要國會努力達成協議，但朝野雙方最終能否敲定協議，且該協議能否獲得共和黨主導之參議院的支持仍有待觀察。

川普在確診感染新冠肺炎並住院治療後，上周六在推特上發文向國會通過新一輪激勵協議施壓，他表示：「國會議員應『共同努力，完成它！』」。

眾院議長裴洛西的發言人漢米爾（Drew Hammill）周二凌晨在推特上表示，佩洛西與穆努欽在1小時的談話中，討論了各個數字的合理性，並計畫交換文件為明日的另一場通話做準備。

近日來，美國朝野雙方為了在11月3日大選前通過新一輪新冠激勵法案，正在盡最後的努力。雖然裴洛西與穆努欽在達成協議上似乎已取得進展，但雙方仍存在許多懸而未決的分歧。

美國聯邦政府提出的多項財務紓困措施已於數周前到期，但美國仍有數百萬人在疫情期間失業，正在等待華府提供更多的救濟措施，經濟學家擔心若新一輪財政激勵措施遲遲未能到位，恐將阻礙美國正在放緩的經濟復甦。

未來幾天或許就可以確定國會能否在大選前通過新一輪激勵方案。但即使裴洛西與穆努欽可以達成協議，這項計畫也必須獲得足夠的支持，才能在共和黨主導的參議院過關。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）

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