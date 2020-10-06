今（10/6）日國際財經新聞重點摘要：

1.月燒5億歐元 漢莎航空CEO：看不到盡頭

德國漢莎航空(Lufthansa)執行長周一表示，公司正以每個月5億歐元(約5.9億美元)的速度在燒錢，而且還遠看不到收支平衡。

漢莎航空執行長斯波爾(Spohr)在德國工業企業協會BDI舉辦的活動上表示，歐洲近期惡化的新冠疫情之下，航空業者希望座位容量使用率能達到50%，業者就能止住現金流出。「但這是絕對還無法預見到的。如果我們在冬季能夠達成20%，我們將感到很高興」，斯波爾表示。

漢莎航空在六月獲得德國政府90億歐元補助；九月宣布進一步裁減機隊和工作人員，並且對閒置飛機進行11億歐元的減記。

然斯波爾周一仍指出，他確定公司可以度過危機。

（時報資訊 張朝欽）

2.西南航空明年起減薪10％ 盼避免無薪假

西南航空5日宣布，明年元旦起非工會成員將率先減薪，而工會成員也必須接受減薪，否則公司只好強制員工放無薪假，因為疫情對航空業造成的衝擊超乎想像。航空業需求較去年萎縮將近70％。

西南航空董事長兼執行長凱利（Gary Kelly）向員工表示，除非美國聯邦政府能提供更多資金紓困航空業，否則在新冠肺炎疫苗問世前，公司勢必得大砍支出才能避免每季耗費數十億美元成本。

凱利表示明年底前自己都不會領底薪，而非工會成員將自明年元旦起減薪10％。西南航空有85％員工是工會成員，而公司也將和工會協商減薪10％，目的是避免無薪假。

（工商時報 陳穎芃）

3.澳洲央行10月 可望維持利率不變

澳洲央行預定在6日決策會議後宣布最新基準利率，儘管央行副總裁日前暗示考慮負利率政策，但分析師多半認為央行10月維持利率不變，到11月才有可能考慮進一步降息。

今年3月澳洲央行將基準利率降至0.25％後曾表示短期內不會降息，但央行副總裁迪貝爾（Guy Debelle）在9月底表示央行尚未完全排除負利率可能性。他表示負利率能在短期內壓低澳元匯率，但中期效果可能消退。

儘管如此，路透近日調查36名經濟學家當中仍有25人認為央行6日維持利率不變，以等候政府稍後發表聯邦預算案。

（工商時報 陳穎芃）

4.埃克森美孚擬在歐洲裁減1600名員工

石油巨擘埃克森美孚(Exxon Mobil)周一指出，預計到2021年底為止對歐洲子公司裁減11%的人力，合計約1600名員工，作為全球檢視計畫的一部分。

埃克森表示，新冠疫情衝擊石油需求，原油價格滑落，對特定國家的人員裁減將視公司在當地商業和市場狀況而定。

目前全球主要石油巨頭正進行刪減職位、降低支出和降低股利，然能源價格前景仍黯淡，預計將有數年時間持續低迷。

埃克森曾在九月宣布，在澳洲子公司推動自願離職，全球工作裁減將持續到明年底。

目前埃克森在全球有7.5萬名員工，在歐洲有1.4萬名員工。傳統能源公司前景看淡，埃克森的市值在上周一度被綠能電力公司NextEra Energy所超越。

另外荷蘭皇家殼牌在上周表示，2022年前公司將裁減9000個職位，超過公司一成的人力。

（時報資訊 張朝欽）

5.迎接年底旺季 一美元商店招募2.5萬人

美國廉價雜貨連鎖店Dollar Tree宣布，在自家門市與分銷中心共計招募逾2.5萬人，以迎接即將來臨的年底假期購物季。

Family Dollar旗下的Dollar Tree以店內商品一美元為賣點，門市遍及全美，此次徵求的包括門市經理、收銀員與假期旺季人力等，涵蓋全職與兼職員工。

有鑑於新冠肺炎疫情促使網購升溫，帶動零售商為分銷倉儲據點大舉徵才。Dollar Tree表示，在分銷中心徵求的職缺包括訂單處理人員、設備與倉儲相關人力。

（工商時報 陳怡均）