世衛估全球1/10人口染疫 超越官方數字20倍

世界衛生組織（WHO）6日估計，全球78億人口中，恐怕已有10%感染新型冠狀病毒，遠遠超過官方記錄數據；此外，世衛也仔細權衡組織內部改革問題。

法新社依據官方資料來源統計，全球迄今已記錄到逾3500萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，其中約104萬人不治。

如今世衛估計，新型冠狀病毒自去年底在中國現蹤迄今，全球恐怕已有約1/10人口染疫，高於官方數字的20倍。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在世衛執行委員會特別會議中表示：「我們目前的最佳預測告訴我們，全球約10%人口恐怕已感染這種病毒。」

他強調感染程度「從城市到鄉村不等、各族群不一」。他警告：「但這意謂全世界絕大多數地區仍處於風險中。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天也在會議上指出，「對我們所有人來說，這場大流行病應被視為一記警鐘」。

他說：「我們都得捫心自問，應該如何應對比較好。」

譚德塞對外界批評世衛處理疫情不當一事做出反擊，堅稱世衛從一開始就「努力不懈地支持各國防範和因應這種新型病毒」。

譚德塞大力捍衛世衛過去3年的改革程序，但也承認應該加快改革速度。

他說：「我們並非走錯路，我們的方向正確無誤，但我們得加快腳步。」