川普出院返白宮 健康狀況將成大選新焦點

儘管仍在治療，美國總統川普已迫不及待出院返回白宮，不願放棄選前最後衝刺。但川普的復原狀況是否如他所言理想，能否完成長達90分鐘的第2場總統辯論，將成大選新焦點。

川普在傍晚約6時40分左右，戴著口罩走出華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），他並未答覆記者的提問，僅表示謝謝，他在上車前向現場媒體豎拇指並握拳致意。

川普今天下午趕在醫療團隊召開記者會前，先透過推特表示，將在今天傍晚出院，他感覺非常好。他也向民眾喊話表示，不要害怕2019冠狀病毒疾病（COVID-19），不要讓疫情主導生活。

白宮醫師康利（Sean Conley）在隨後的記者會上說，「在過去24小時間…他已符合甚至超過所有醫院的出院標準」；並說，川普上次發燒已72小時以上，血氧濃度也已正常。

康利指出，雖然川普尚未完全脫離險境，但醫療小組一致認為，川普的臨床狀態證明他能安全返家，到時候他會受到全天候的世界級醫療照護。

團隊另一名醫師蓋瑞巴迪（Brian Garibaldi）則表示，川普昨晚接受第3劑抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）治療，他的肺與腎臟功能正常，出院前會接受第4劑，川普預計明天在白宮接受第5劑治療。川普也持續服用類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）。

尚未完全康復的川普勢必得在白宮隔離一段時間，接受醫療團隊的密切監控。團隊也認為至少需要7到10天的觀察期，確定川普不再具有傳染性。

這段時間川普不僅不能外出參加他最愛的造勢活動，他的康復狀況也會被外界放大檢視。特別是他能否出席15日在佛羅里達州邁阿密（Miami）舉辦的第2場總統辯論，能否站著完成長達90分鐘的辯論，是否仍能中氣十足搶話，將是未來幾天媒體的關注焦點。

川普2日凌晨透過推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診染疫，並在當天傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心接受治療。白宮醫療團隊昨日證實，川普在確診後，曾出現2次短暫血氧濃度不足現象，並接受供氧和地塞米松治療。

白宮醫師：雖未完全脫離險境 川普符合出院標準

美國白宮醫師康利（Sean Conley）5日表示，川普總統的健康狀況已符合甚至超過所有醫院的出院標準，雖然尚未脫離險境，但可以返家。

康利在記者會中說，「在過去24小時間…他已符合甚至超過所有醫院的出院標準」；並說，距離川普上次發燒已72小時以上，他的血氧濃度也已正常。

康利指出：「雖然總統也許尚未完全脫離險境，醫療小組和我一致認為，我們的一切評估、尤其是總統的臨床狀態都證明他能安全返家，到時候他會受到全天候的世界級醫療照護。」

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