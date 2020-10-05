美股︱川普預告出院 道指收盤漲逾400點

投資人看好美國兩黨對新一輪財政刺激方案達成共識，美國股市周一（5日）開高，隨後美國總統川普（Donald Trump）於推特上表示將在周一晚上出院，緩解了市場對於選舉之日的擔憂，道瓊工業指數尾段漲幅擴大，收漲465.83點，那斯達克指數收盤漲幅逾2%。

美國勞工部（U.S. Department of Labor）上周五（2日）公布總統大選前最後一份就業報告，由於先前的財政刺激政策已到期，加上新一輪方案遲遲未獲共識，九月非農就業人口新增66.1萬人，遠低於八月增加的137.1萬人，更顯示出新一輪財政刺激措施的急迫性。

美國眾議院民主黨人上周提出規模2.2兆美元的新紓困方案，並就此方案與白宮展開協商，上周五川普確診新冠肺炎後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）釋出正面消息表示，川普染疫一事有望改變談判氣氛，預料將加速達成協議。