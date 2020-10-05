美股︱川普預告出院 道指收盤漲逾400點
投資人看好美國兩黨對新一輪財政刺激方案達成共識，美國股市周一（5日）開高，隨後美國總統川普（Donald Trump）於推特上表示將在周一晚上出院，緩解了市場對於選舉之日的擔憂，道瓊工業指數尾段漲幅擴大，收漲465.83點，那斯達克指數收盤漲幅逾2%。
美國勞工部（U.S. Department of Labor）上周五（2日）公布總統大選前最後一份就業報告，由於先前的財政刺激政策已到期，加上新一輪方案遲遲未獲共識，九月非農就業人口新增66.1萬人，遠低於八月增加的137.1萬人，更顯示出新一輪財政刺激措施的急迫性。
美國眾議院民主黨人上周提出規模2.2兆美元的新紓困方案，並就此方案與白宮展開協商，上周五川普確診新冠肺炎後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）釋出正面消息表示，川普染疫一事有望改變談判氣氛，預料將加速達成協議。
川普上周五宣布確診新冠肺炎後，引起市場一陣混亂，5日下午他在一條推文中表示，他將在傍晚18:30離開特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），刺激股價飆升至盤中高點。
個股方面，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）於5日舉辦年度最大規模繪圖處理器（GPU）技術大會（GTC），NVIDIA執行長黃仁勳宣布推出全新BlueField-2資料處理器（DPU），並揭露輝達未來三年的DPU發展藍圖，包含於DPU加速的資料中心基礎架構服務上，發展各項應用程式的全新 NVIDIA BlueField-2 系列 DPU 以及 NVIDIA DOCA 軟體開發套件，輝達周一收盤大漲4.44%。