川普最快今出院？歐美股開高

美國總統川普染疫後身體狀況備受外界關注，白宮醫療團隊透露，川普血氧濃度一度降至正常值以下，並服用重症病患使用的類固醇，但周日病情已經好轉，最快周一（美國時間）就可出院返回白宮。

川普病情好轉可望出院，加上最新民調顯示拜登領先幅度已擴大至14個百分點，代表美國政治風險降溫，歐美股市周一因此全面強勁反彈。

上周五尾盤已經先止跌的歐股周一跳空開高，英國與德國的股市均大漲0.8％，法國股市大盤彈升0.9％，Stoxx 600泛歐股市指數上漲0.8％。

美股隨後跟著開高，道瓊工業指數上漲318點或1.15％，來到28,000點，標普5百與那斯達克指數分別勁揚1.02％與1.41％。

此外，根據最新民調結果顯示，川普因第一輪電視辯論表現不佳，支持度有被拜登拉開之勢，NBC與華爾街日報周日公布民調數據指出，電視辯論後拜登的全美民調支持度達5成3，川普則僅3成9，雙方差距達14個百分點，較上個月調查時的8個百分點大幅擴大。

川普確診後周五就住進華特里德國家軍事醫學中心接受治療，白宮醫療團隊周日召開記者會表示，川普的病情「持續好轉」，最快周一便可返回白宮。

不過，川普御醫康利（Sean Conley）也證實，川普病情一度嚴重，血氧濃度曾兩度降至正常值以下，還出現發高燒，為了對抗病情，川普除了接受瑞德西韋靜脈注射，也服用重症病患使用的類固醇。

據悉，川普服用的類固醇為「地塞松」（dexamethasone），此種藥物據稱可以緩解新冠肺炎患者的症狀，降低死亡率，但可能會產生包括抑制身體對病毒免疫反應的副作用。

此外，川普周日短暫離開醫院，在隨扈車隊陪同下搭乘休旅車繞著醫學中心外圍，向等候在外的支持者揮手致意，但此舉引來外界質疑又帶頭違反政府的隔離防疫規定。