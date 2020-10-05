拜登加稅政策 科技業首當其衝

隨著民主黨總統候選人拜登勝選的機率上揚，市場分析師指出，拜登調高企業稅和海外收入稅率的政策，可能衝擊美股強勁反彈最大的推手－美國科技業。

拜登打算將企業稅率從目前的21％調高到28％，對美國企業課徵最低稅負，並對跨國企業的海外收入增加課稅等。

根據美國銀行全球研究（BofA Global Research）估算，拜登的稅務政策預料將讓標普500指數成份股的獲利降低9.2％，對科技產業的衝擊又格外嚴峻。

美國銀行分析師指出，拜登的稅務計畫估計將讓資訊科技、通訊服務，和消費者非必需品產業的獲利縮水多達兩位數。這些產業是引領標普500指數上漲的類股，包括蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書和亞馬遜。

推動股市上漲的科技巨頭獲利遭受衝擊，可能考驗美股2020年漲勢的耐久度。標普500指數自3月的低點強彈50％，年初迄今累計上揚3.6％。

Huntington私人銀行投資管理部門主管奧維亞特（Chad Oviatt）指出：「令人擔心的是，上述成長產業是美股走出3月頹勢的主要推動力，這些類股是否還享受同樣的順風，或加稅將對企業形成逆風，只是市場尚未反應這項因素？」

隨著新冠肺炎疫情造成經濟活動停擺，導致線上需求增加，投資人湧進科技類股，帶動科技股躥揚。2020年來亞馬遜股價狂飆69％、蘋果和微軟分別上漲54％和31％，臉書揚升27％，Alphabet上漲8.7％。

企業獲利是影響股價最主要的長期因素，但近幾年股價漲幅快過獲利升幅。以蘋果為例，該公司股價自2018年來翻漲一倍，但獲利則維持相對平穩。

拜登計劃調高企業海外收入稅率，對科技業的影響尤大，因為科技業僅43.5％的營收來自美國。

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