日本亞航4航線廢線 12月停業

廉價航空公司日本亞洲航空（AirAsia Japan，日本亞航）今天宣布，所有4條航線將在12月5日廢線。在新型冠狀病毒疫情影響下，這是日本首家停業的航空公司。

日本放送協會（NHK）報導，由亞洲最大規模的馬來西亞廉價航空「亞洲航空公司」（AirAsia）等成立的日本亞航受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，乘客銳減，今年4月暫停全部4條航線飛航。

8月一度重啟飛航，但市場需求的恢復低於預估，因此本月做出所有航線將停飛的決定。

日本亞洲航空6月辦理員工自願優退作業，以期提高經營效率，約300名員工中70人左右辦理離職。但之後因市場需求的復甦仍無展望，於是向日本國土交通省（交通部）提出報告，表示12月5日停止全部4條航線的飛航。

日本亞航3年前起以名古屋近郊的中部國際機場（位於愛知縣常滑市）為樞紐機場，展開4條航線的飛航，包括飛航台灣桃園機場、北海道新千歲機場、宮城縣仙台機場、九州福岡機場的航線。

航空業受疫情影響，經營面臨嚴峻的狀況，全球約290家航空公司加盟的國際航空運輸協會（IATA）今年6月表示，估計航空業界今年最終將出現約9兆日圓（約新台幣2兆5000億元）的虧損。

日本亞航聲明表示，為了持續經營，公司設法刪減經費，但一直無法預估疫情何時才能平息，很難繼續經營，因此不得不做出痛苦決定。

日本亞航已決定4條航路在10月24日前停飛，預估到全部4條航路廢除的12月5日之間仍持續停飛。此事將等正式決定後，另行公布。對於已預約機位的旅客，將在一週內透過電子郵件個別聯繫。

亞洲航空集團的各夥伴公司飛航日本、馬來西亞、泰國、菲律賓等國際路線，待出入境管理規制鬆綁後重啟飛航。