今年最大金融科技交易！日NEC收購Avaloq

今（10/5）日國際財經新聞重點摘要：

1.NEC以22億美元收購軟體供應商Avaloq

日本電子大廠恩益禧(NEC)周一宣布，將以20.5億瑞士法郎(約22.3億美元)收購銀行軟體供應商Avaloq集團。此將為今年最大的金融科技交易。

恩益禧此舉將讓該公司進入數位金融軟體領域。恩益禧在聲明中表示，在完成必要程序和批准之後，交易預計在2021年4月完成。

目前華平投資(Warburg Pincus)擁有Avaloq的45%股份，其餘股份為Avaloq總裁費南德茲(Fernandez)及其員工所擁有。

Avaloq提供銀行軟體服務，特別是為數位財富管理平台的私人機構提供軟體服務，據知情人士指出，主要客戶有德意志銀行和巴克萊集團(Barclays)，而後者正為高盛集團提供交易諮詢。

據Avaloq公司網站介紹，該公司的技術被金融機構使用，他們總計管理大約4.5兆瑞士法郎的客戶資產。華平投資對該公司多年的投資，使該公司估值超過10億瑞士法郎。

（時報資訊 張朝欽）

2.富士通：仍在調查東京證交所當機原因

東京證交所交易系統開發商富士通(Fujitsu)，公司執行長時田隆仁周一表示，富士通正在調查交易所上周有史以來最嚴重當機的原因。

時田隆仁是在全球第三大證交所癱瘓以來首次公開露面，在富士通的數位策略簡報當中指出，正在盡最大努力找出問題原因，並防止類似問題再次出現。

東京證交所曾表示，故障是來自於其「箭頭」交易系統的硬體出現問題，以及後續無法切換到備用系統所致。

上周五為東京證交所自1999年轉換到全電子交易以來，首次出現全日停牌。

（時報資訊 張朝欽）

3.日本9月服務業PMI為46.9 連8月萎縮

日本九月服務業活動為連續第八個月呈現萎縮，然而萎縮速度為自新冠病毒爆發以來最緩和，顯示國內需求已經止跌穩定。

日本Jibun銀行服務業PMI經季節調整在九月的終值為46.9，稍優於上個月的45.0。然整體指數仍低於50的榮枯水準，但高於45.6的初值，顯示服務業情勢已朝向穩定發展。

編制該調查的IHS Markit經濟學家Patel指出，整體而言，服務業部門有改善的徵兆，但仍遠不到穩定和確定的復甦。整體國家的需求仍低迷，旅遊和旅行的限制阻礙了服務業產生新的工作量。

由於海外新訂單加速下跌，拖累了服務業PMI整體指數表現。受調查企業表示出口市場的需求受壓抑，另外客戶業務也呈現關閉。

然而仍有樂觀徵兆，調查顯示企業對未來12個月的展望呈現強烈樂觀，市場對需求的復甦抱持希望，推升商業預期次指數來到今年的最高點。

儘管九月為連續第七個月出現工作裁減，但裁減幅度已較緩和。

九月份包括製造業和服務業的綜合PMI來到46.6，稍優於上個月的45.2水準。

（時報資訊 張朝欽）

4.英國財相：封鎖將重創經濟與社會

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接受《太陽報》（The Sun）訪問時表示，進一步的封鎖將同時重創英國經濟與社會。

蘇納克表示，「國家經濟陷入困境一方面將影響我們為國民健保署（NHS）等公共服務部門提供資金的能力，另一方面也波及個人的長期健康情況。」

他對於餐飲、酒吧業者必須在晚上10點結束營業的政策表達不滿，「當然這實在令人沮喪，我知道這很困難，也希望我們不需要這麼做。」

蘇納克提及，內閣對此政策意見分歧，但仍鼓勵英國人民遵守規訂。

（工商時報 陳怡均）

5.疫情拉警報 紐約市9郵政區周三可能關閉

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周日宣布，由於近來新冠狀病毒確診病例激增，如果獲得紐約州政府批准，布魯克林與皇后區的9個郵政區號極可能在周三關閉。

據NBC New York報導，「關閉」意味著這些郵政區的非必要企業及公私立學校都將關門。過去7天，這些區域呈報的陽性確診率超過3%。

紐約市正試圖降低確診率，白思豪表示他已經呼籲紐約州提供協助，以關閉特定郵政區。他在周日召開的記者會上表示：「我非常清楚此舉將帶來的挑戰，我很清楚對這9個區域的民眾而言，未來將有一段艱難的時期，但我知道我們將克服它。」白思豪表示，他正在等待紐約州批准這些為了防止疫情進一步擴散而採取的預防措施。

根據NBC News報導，紐約市可能關閉的9個郵政區號為11691（Edgemere/Far Rockaway）、11219（Borough Park）、11223（Gravesend）、11230（Midwood）、11204（Bensonhurt/Mapleton）、11210（Flatlands/Midwood）、11229（Gerritsen Beach/Homecrest/Sheepshead Bay）、11415（Kew Gardens）、11367（Kew Gardens Hills / Pomonok），估將影響約50萬人、約300所學校。

白思豪表示，另外還有11個郵政區號也處於監測中，但尚未達到陽性率達3%的門檻。NBC New York報導，紐約市已經提議關閉另外11個郵政區的室內用餐場所、健身房與游泳池，但目前尚未計畫關閉非必要企業與學校。這11個郵政區包括東威廉斯堡（East Williamsburg）、南布魯克林（Southern Brooklyn）與皇后區中央的部分地區。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周日在推特上發文表示，紐約州明天（周一）起將開始採取積極的執法行動。「正如我們在酒吧與餐館所見，當州政府開始採取執法行動時，遵守規定的情況就大幅提升。」古莫將組織一個特別工作小組，對爆發疫情的地區進行「針對式的執法」。

（時報資訊 柯婉琇）