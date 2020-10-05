川普搭車外出遭醫界抨擊 傳早知染疫卻保密

美國總統川普5日搭車暫離軍醫院，向車外粉絲揮手示意，隨即招致醫界批評，控他為政治作秀不顧他人染疫風險。據報川普早知首次篩檢呈陽性，但要求保密以待第2次篩檢結果。

路透社報導，川普傍晚短暫離開華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），媒體影片顯示，川普戴著口罩坐在黑色休旅車後座，向窗外手持國旗和支持標語的粉絲揮手致意，畫面可見前座有兩人。

●川普早知快篩結果陽性 但未第一時間公布

「華爾街日報」引述知情人士報導，川普1日就知病毒快篩結果呈陽性，但未第一時間公布，而是等待更徹底的檢測結果出爐。

川普當天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，僅證實有一名幕僚確診，還提到自己正在等候當晚第2次檢測結果。川普隔天凌晨就在推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診。

根據白宮規定，快篩結果呈陽性後，才會自鼻道更深處採樣進行更準確可靠的檢測。知情人士表示，川普檢測都是按照規定。知情人士還說，病毒在川普最親近的圈子散播之際，川普還要求一名顧問不要披露他們自己的檢測結果呈陽性，說「不要告訴任何人」。

川普和高層幕僚如此保密，連他的競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）1日上午也不知道川普的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）確診染疫，直到晚間才從新聞報導得知。川普競選團隊2日傍晚說，史泰平的檢測也呈陽性。

●川普暫離醫院 衛生專家批不顧他人死活

確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者通常必須隔離14天。川普才剛確診幾天就暫離醫療套房，隨即招致醫界批評聲浪。

川普今天露面前還在推特上傳影片預告將有「小驚喜」，還說這是個有趣的旅程，他在「真正的學校」裡學到新冠肺炎知識。法新社報導，多名衛生專家隨即上社群媒體批評他「作秀」，還說這證明他什麼都沒學到。

華特里德國家軍事醫學中心主治醫師、喬治華盛頓大學急診醫學災難醫學負責人菲力普斯（James Phillips）推文說：「總統根本沒必要搭車，害得車內每個人現在都要隔離14天。他們可能會生病，可能會喪命。為了政治作秀，川普將他們性命置於險境，真是瘋了。」

美國賓州大學醫學倫理及衛生政策系主任易曼紐（Zeke Emanuel）也推文批評川普不負責任，讓特勤局人員載著染疫的他，還拉上車窗，讓他們面臨不必要的感染風險，而這一切都是為了作秀。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，這趟車程「很短」，川普是在車程「最後才向支持群眾揮手」，之後很快就返回醫院套房。迪爾說，車隊出發前「已採取適當防疫措施」，以保護總統和支持他的人員，且是在醫療團隊評估安全後才放行。

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