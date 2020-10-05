去現金趨勢兩極化 ECB:數位歐元不取代現金

歐洲中央銀行(European Central Bank，簡稱ECB)近期首度針對數位歐元發表調查報告，最快2021年啟動發行計畫，但同時強調反對廢除紙幣或硬幣，數位歐元只是現金的輔助與補充，不會取代現金。

ECB法國籍行長拉嘉德(Christine Madeleine Odette Lagarde)指出，歐洲不管是消費、儲蓄、投資行為都有數位化傾向，「如果有需要，我們應該準備發行數位歐元。」

儘管在丹麥等北歐國家去現金化趨勢明顯，但歐洲最主要2大經濟體德國、法國與中、東歐，主流仍偏好採取現金為支付方式。德國中央銀行行長、ECB委員費德曼(Jens Weidmann)說：「現金支付保護個人隱私，支付時也不用依賴任何技術基礎架構。」

在報告中ECB揭示數位歐元5大原則，一是數位歐元只是歐元形式之一，可與其他形式歐元等值兌換；二是數位歐元不是加密資產，發行數量應在歐元體系控制下；三是在所有歐元國家，數位歐元平等流通；四是歐元國家不會因發行數位歐元而限制其他私人解決方案在支付領域嘗試；五是保障數位歐元像其他形式歐元受到市場信賴。

ECB也強調，除這些原則外他們也會注意數位歐元對民間銀行衝擊等風險，並稱反對將數位歐元作為投資標的。資料顯示，ECB在9月底已經為數位歐元註冊商標，他們計劃於下周一(12日)展開公開諮詢，聽取民眾、學者、金融機構、各國公部門對數位歐元意見，同時開始數位歐元封測。

（ 中時新聞網 王毓健）

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