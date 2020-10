說病毒自己會消失？川普防疫紀錄遭大公開

美國總統川普日前確診震驚美國與全球,多位美政壇要角紛紛放下過往紛爭,皆對川普與第一夫人梅蘭妮雅表達祝福。不過,一向批評川普防疫不力的媒體對於他的確診並不領情,多家外媒甚至將川普過去有關新冠疫情發言逐一統整,而美國確診人數至今已高達733萬人確診、20.8萬人死亡,這些發言如今看起來十分諷刺。

據路透社報導,川普過去有關新冠疫情的發言如下:

1月22日,川普向美媒《CNBC》表示:「我們已完全掌控疫情,病毒是來自一位大陸人,而我們已控制住,很快就會沒事」。

1月24日,川普在推特上表示:「大陸很努力控制新冠病毒,美國極力感謝他們作為與透明度,最後會成功;我代表美國人民向習近平主席表達謝意!」

2月23日,川普向媒體表示:「我們也深深捲入疫情之中,我們已深入認知目前所有關於病毒的一切,我們已早已緊密掌控疫情在美國的發展」。

2月27日,川普在白宮表示:「病毒很快就消失,有一天就會像奇蹟一樣,自己消失了」。

3月10日,川普在與共和黨參議員會談時表示:「這完全出乎意外…且嚴重衝擊世界。而我們正在準備,我們現在防疫工作做得很好,病毒最終將消失,保持冷靜就好,這會消失的」。

3月13日,川普向媒體表示:「不,我不替疫情完全負責,因為我們早已針對一系列情境制定相關規則、規定以及個別時間不同的規範」。

3月15日,川普在白宮疫情記者會上首次承認,這是傳染力極強的病毒,「難以置信,但我們仍能極力掌控它」。

3月18日,川普在推特上表示:「我總是非常認真對待中國病毒,從一開始就做得很好,包括一開始就決定封鎖大陸航班,即使許多人反對」。

4月3日,川普在白宮疫情簡報記者會上表示:「要不要戴上口罩看個人意願,你可以戴或不戴,全取決個人,但有的人希望戴,這也很好…不過當我招待其他國家的總統、總理、獨裁者、國王…我也沒看過他們戴過,真的沒有」。

4月23日,川普在白宮疫情簡報記者會上表示,科學家應該研究把光線或消毒劑注射至染疫患者的體內是否有助於治癒疾病,「我們是不是可以做點那類事情,比如注射或幾乎是清理?試試看會很有趣」。不過,川普事後表示那說法只是「諷刺」而已,他並不鼓勵民眾注射消毒劑。

5月21日川普在參訪福特工廠時表示,「我在後台有戴上口罩,我才不希望讓媒體見到我是否有戴上口罩來作樂」。

不過,自進入夏季後,美國疫情開始攀升,讓川普對新冠防疫更加謹慎。7月12日,川普首次在公開場合上戴上口罩,並表示:「當你進醫院時,特別是與許多士兵對話時,以及剛才從手術台離開的人們,我覺得戴上口罩是很重要的事」。

7月21日,川普在白宮宣布新的防疫規定,「我們要求每一位不能保持社交間距的人們,必須戴上口罩,時時把口罩帶在身邊;不管你喜不喜歡,它們確實有用,我們必須嘗試一切方式防疫,我也戴上了…只要有潛在幫助,就是好事」。

9月29日在總統大選辯論上,川普在台上掏出口罩說:「有需要的時候我就會戴上」,藉此嘲諷經常戴口罩的民主黨對手拜登,並嗆:「我才不像拜登一樣天天戴上口罩,當你們看到他時,他總是戴上,他可以從200呎外跟人講話,拿出我所見過最大的口罩」。

同樣的在辯論會當天,被問到是否擔心在他的造勢場上會有病毒傳播時,川普表示:「我們至今沒有問題,我們在戶外辦,且根據許多專家這完全是不同的情境;我們在戶外辦造勢,你可以看到有極多的群眾…但沒有負面影響」。

川普搭車短暫離開醫院 稱染疫上了真正的一課

美國總統大選進入最後階段!川普總統2日證實他和夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測結果均呈陽性證實確診,川普也於3日入院治療。川普於4日再度上傳影片到推特,感謝醫護,並表示會給眾人一個「驚喜」,媒體隨後捕捉到他搭車感謝醫院外頭支持者的畫面。川普在影片中也說住院這段期間,對新冠病毒有更深一層瞭解,並稱這才是「真正的學校」。

川普於美東時間4日再度上傳影片到推特,感謝沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Medical Center)的醫護,還表示會給眾人一個「驚喜」。

於川普在住院期間曾出現呼吸不順、疲倦與高燒,也出現2次短暫血氧濃度不足現象,川普已接受供氧和類固醇藥物治療,情況持續好轉

川普在最新影片中也談到他說自己確診和住院這段期間的感想。他表示,對2019冠狀病毒疾病(COVID-19)的認識增加很多,並稱這才是「真正的學校」。

川普影片釋出後不久,媒體就捕捉到川普搭車外出感謝支持者的畫面。畫面中可見川普戴著口罩坐在車內,向支持群眾揮手,另白宮醫療團隊表示,川普情況持續好轉,預計最快5日能出院重返崗位。

