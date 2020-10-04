川普短暫離開醫院 稱經歷一場「有趣的旅程」

美國總統川普今天再度釋出影片，透露將有「小驚喜」。媒體隨後捕捉到他搭車感謝醫院外頭支持者的畫面。他還說，這是個有趣的旅程，在「真正的學校」裡學到武漢肺炎知識。

今天是川普透過推特宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的第3天，他在2日傍晚住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。

川普今天傍晚再度透過推特釋出影片，約1分13秒的影片中，川普和昨天一樣，穿著西裝與襯衫，未打領帶，但有別於昨天坐著談話，川普今天全程站著。

川普首先感謝醫療團隊的協助，他也和部份士兵、第一線醫療人員碰面。

對於連日來醫院外揮舞旗幟的支持者，川普也表達感謝，還透露將給這些「偉大的愛國者一些驚喜」，「或許在你看到我時（指影片釋出時），我已經在那裡了」。

談到確診，川普表示，這是非常有趣的旅程，他學到許多疫情知識，「我是真的去到學校學習，這是真正的學校，不是那種叫大家讀書的學校…我學到許多、也了解許多」。

川普影片釋出後不久，在醫院外守候的美國媒體就拍到川普搭車外出感謝支持者的畫面。畫面中可以看見，川普戴著口罩坐在車內，向支持群眾豎拇指、揮手致意，之後座車就返回華特里德國家軍事醫學中心。

白宮醫療團隊今天稍早表示，川普曾出現2次短暫的血氧濃度不足現象，並接受供氧和類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。

團隊也強調，川普的情況持續好轉，今天已經起床四處走動並將開始飲食。若川普能持續維持現在的狀況，團隊預計他最快明天就能出院返回白宮，並繼續進行治療。

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