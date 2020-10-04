慕尼黑房市 泡沫風險冠全球

儘管新冠疫情流行導致全球經濟衰退，但全球主要市場房價持續攀升，部分城市甚至有房市泡沫化風險。瑞銀集團近日報告指出，歐洲多個城市與香港房市存在過熱風險，排名居冠的是德國慕尼黑。

瑞銀2020年「全球房地產泡沫指數」報告顯示，在調查的25個城市中，超過一半有房市泡沫或估值過高風險。該指數以泡沫典型跡象做為觀察指標，包括房價與當地收入、租金脫鉤程度、實體經濟失衡情況（如過度貸款與營建活動）等。

報告指出，歐洲多個城市有房市泡沫風險，德國慕尼黑與法蘭克福名列第一與第二，這二個城市過去一年來房價飆漲逾5％。加拿大多倫多排名第三，它是北美洲唯一存在房地產泡沫風險的大城市。

香港排名第四，法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹與瑞士蘇黎世（Zurich）同樣處於房市泡沫風險範圍。

部分城市被認為估值過高但不具泡沫風險，包括溫哥華、倫敦、東京、洛杉磯、斯德哥爾摩、日內瓦、舊金山、特拉維夫、雪梨、莫斯科與紐約。報告指出，波士頓房價公道，芝加哥是唯一被評為價格遭低估的北美城市。

瑞銀指出，各國政府疫情期間推出經濟振興措施並給予民眾房貸紓困，再加上房貸利率處於低檔，房價因此獲得支撐，但房價上漲不太可能長久持續下去。

新冠肺炎疫情爆發導致具備更多戶外空間的住宅需求攀升，紐約與舊金山等擁擠城市民眾紛紛搬至鄰近小城市或郊區，試圖降低感染病毒機率，都市房地產市場陷入不確定狀態，沒人知道疫情會持續多久。