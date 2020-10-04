川普染疫再發新影片 坦言未來幾天才是考驗

美國總統川普確診新冠肺炎，並且住進醫院治療，他3日晚間再拍影片透露最新病況，影片中川普面露疲態，臉色明顯不佳、發白，但說話語氣還算有力氣，他坦言住院當天感到不適，不過現在已經感覺好多了，他也承認接下來幾天才是真正的考驗。

美國總統川普確診新冠肺炎住院治療，先前傳出他一度呼吸困難、需要氧氣治療，川普3日晚間再拍攝影片向外界透露最新病況。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，川普在4分鐘左右的最新影片中明顯面露疲態，他穿上西裝外套但沒有打上領帶，他在影片中坦言，2日住院時確實感到身體「不適」，但「現在感覺好很多了」。

川普也在影片中承認，接下來幾天才會是「真正考驗」，「接下來幾天我們再來看看會發生什麼事。」

川普也在影片中重申，正在為全世界打擊病毒，「我們會打敗這個冠狀病毒，或者不管你想要怎麼稱呼它。」

川普也在影片中透露第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的最新病況，他說梅蘭妮亞「現在的狀況非常好」，指出妻子病況「非常好」是因為年紀較輕，這讓川普非常高興。

川普在影片開頭先感謝位在華府郊區、馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）所有照顧他的醫護人員，頌讚這間醫院是「全世界最棒的醫院」。

川普也說正在努力康復，強調自己必須趕快回到白宮「讓美國再次偉大」，重申「自己很快就會回來」，並且很期待完成競選活動。川普也藉機感謝所有支持者對他的支持，以及世界各國領袖的慰問。

值得注意的是，川普也坦承新冠病毒肆虐美國期間，他沒有安全地處理疫情，不過他為自己辯護，強調自己是美國總統，「別無選擇」，不想要被關在白宮。

「我沒有選擇，他們有給我這個選項，但我就是不想待在白宮，待在白宮，把你自己關起來、不離開，甚至不去橢圓形辦公室，就只是享受待在樓上的時光，不見別人，不和他人說話。」川普說，「我不能這麼做，我必須站出來，這裡是美國，是全世界最偉大的國家、最強大的國家，我不能只是關在樓上的房間，這絕對安全，然後只會說，『該來的總會來。』」

CNN指出，目前並不清楚川普是何時拍攝影片的。

文章來源：Trump says next days of COVID-19 treatment will be ‘real test’

文章來源：Trump: “Our first lady is doing very well”

文章來源：President Trump says he’s feeling ‘good’ and vows to ‘be back soon’

(中時新聞網 吳映璠)

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