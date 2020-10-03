蓬佩奧明啟程訪亞 重申美對亞洲盟友承諾

在美國總統川普傳出新冠病毒檢測呈陽性的消息後，美國國務卿蓬佩奧說，他依然按照原計劃訪問亞洲，在當地重申美國對亞洲盟友的承諾。蓬佩奧計劃4日啟程前往日本、蒙古與南韓進行訪問。6日，蓬佩奧將出席美國、澳大利亞、印度和日本外長在東京舉行的「四方安全對話」（QUAD，Quadrilateral Security Dialogue）。

蓬佩奧2日啟程返回華府之前在克羅埃西亞對記者們說，他與夫人蘇珊剛剛得出新冠病毒檢測呈的陰性反應結果，他最後見到川普總統是在9月15日，他與夫人為總統和第一夫人早日康復而祈禱。

他並表示，從目前來看，下周出訪日本等國的計劃沒有改變。蓬佩奧說：「各國攜手合作的話，世界將會更加繁榮、和平。因此，接下來我將於下周對亞洲進行訪問。」

據美國之音3日報導，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉2日透過電話向記者介紹了蓬佩奧本次亞洲之旅。他說，蓬佩奧訪問的第一站是東京，適逢日本首相菅義偉剛剛履新。美國認為蓬佩奧與菅義偉的會晤是對美日不斷加強的盟友關係的再次確認。

史達偉表示：「正如我們過去所說，美日關係是印太和平、安全與繁榮的基石。」

史達偉說，蓬佩奧將參加在東京舉行的美國、日本、澳大利亞和印度的「QUAD」部長會議。中國一直批評美國試圖在亞洲用「QUAD」來遏制中國的發展。美中關係此時正處在低點，蓬佩奧過去一直強烈公開批判中國共產黨和北京侵略性的外交政策。

日本外務大臣茂木敏充9月29日表示，美日澳印外長10月6日將齊聚東京，舉行「QUAD」會議，討論印度洋、太平洋地區問題，其中包括新冠病毒疫情和地區形勢問題。

據日本NHK3日報導，史達偉稱，加強針對中國的合作是本次外長會議的目的之一。他說：「在印太地區，中國的攻擊性行動有所增加。鑒於此，四國將設立地區規則並發揮促進作用。」

此前，圍繞中國在南海建造人工島一事，美國對相關企業實施了制裁。史達偉表示，美方有可能會在四國外長會議上，就此與其他三國展開協商。但他沒有談及美方是否會要求各國採取同樣的措施。

此前有報導說，美國有意將這個「QUAD」打造成「亞洲版北約」。但是史達偉2日說，「QUAD」是一個非正式組織，因共同的利益走到了一起。

史達偉說，四國將就一系列共同關注的區域問題進行討論，包括中國在南海以及香港的政策。他還說，四國外長將透過此次會議重申維持自由、開放和包容的印度太平洋地區的重要性。

史達偉在簡報會上著重介紹了「QUAD」的意義和性質。他說，「QUAD」是一個非正式的組織，因為共同的利益走到了一起。

他說：「「QUAD」會談機制的成員國非常重視針對共同挑戰的具體合作。「QUAD」的夥伴關係以繼續對話並努力達成共同商定成果為基礎。「QUAD」成員因為共同的利益走到了一起，而並非受約束性義務來驅動。」

他強調說，「QUAD」從建立之初並不是要將某個或某些國家排除在外。史達偉說，「QUAD」最初因為對印度洋海嘯的人道援助走到了一起，現在的重點是致力於維護自由、開放和包容的印太地區，特別是在中國在亞太地區越來越咄咄逼人之際。

他說，「QUAD」最近的會談主要集中在如何在成員國中進行合作，共同應對海事安全、網路和重要科技、基礎設施和抵禦恐怖主義等。

史達偉的這番話似乎是對有關美國考慮與亞太國家建立北約式聯盟的報導的回應。《華盛頓時報》9月27日報導說，美國副國務卿比根提議，美國正式考慮與亞太國家建立北約式聯盟，以攜手對抗中共。報導還說，比根表示，如果川普獲得連任，亞洲北約將在第二任期中出現。他認為亞洲北約是值得探討的問題。

雖然否認「QUAD」的建立是為了牽制某個特定的國家，但是，史達偉在談到與日本的盟友關係時說，「日本和美國，與我們在「QUAD」機制的其他夥伴一起，共同抵禦中國霸凌鄰國的行徑。

史達偉說，「QUAD」機制的美好在於，「大家有共同的擔憂，但是卻有不同的看問題的角度」。在被問道「QUAD」會談機制會後是否有聯合聲明時，他說，很可能沒有。

蓬佩奧第二站將訪問蒙古首都烏蘭巴托。史達偉說，這將是他首次訪問蒙古。他相信這也是國務卿蓬佩奧首次對蒙古進行訪問。他說美國支持蒙古加強民主建設和包括宗教自由在內的人權努力。他說，「蒙古的民主是該地區的楷模。」

史達偉說，美國與蒙古之間的貿易和投資關係牢固，而且還在日益鞏固。

蓬佩奧此行的第三站是南韓。此前有報導說，蓬佩奧可能會在訪問南韓期間敦促南韓加入「QUAD」機制。

蓬佩奧說，南韓是美國的關鍵夥伴國家，兩國擁有共同的價值觀是兩國關係穩步發展的基礎。蓬佩奧本次亞洲之行距離美國總統選舉還剩一個月的時間。在因為新冠病毒疫情而減緩出訪步調之後，蓬佩奧近幾個星期加快了出訪安排。（中時）

延伸閱讀

近期與川普同場 共和黨多位要角確診

川普住院治療 接受新冠雞尾酒實驗抗體治療

美國法院暫時解除 川普工作簽證禁令