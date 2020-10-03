那斯達克巨鯨出沒？砸逾50億狂買科技股期權

之前，日本軟銀集團曾傳出以近40億美元操作期權，被解謮為美國科技股大漲，可以在疫情下維持強勢漲勢的背後原因。而近期又有如軟銀集團的「巨鯨」出沒，以將近2億美元（逾新台幣50億元）買進科技股選擇權，大筆購入亞馬遜、臉書、Google和Netflix的看漲期權。對此，華爾街交易員認為，那斯達克鯨魚 (Nasdaq whale) 可能再度出沒。

CNBC報導，周四 (1日)上午有不明買家大量買進 Netflix、亞馬遜、臉書和Google母企Alphabet等重磅科技股的看漲期權，規模達近2億美元。包括分批購入明年1月和3月到期，總價值7450萬美元的亞馬遜看漲期權，以及同樣時間到期，價值5200萬美元的臉書、2500 萬美元的Netflix，還有2840萬美元的Alphabet看漲期權。

報導指出，由於買進手法類似之前的軟銀操作，根據許多消息來源指出，衍生性商品市場出現大量看漲買盤，很可能就是軟銀在操作。軟銀發言人則未對此發表評論。

對沖基金QVR Advisors投資總監Benn Eifert也表示，本次交易模式與八月時引發熱烈討論的交易模式非常相似，包含目標公司、規模、到期日，以及採用的Delta中性策略。

而金融時報、華爾街日報等多家媒體都曾在上月報導，軟銀斥資數十億美元暴買科技股選擇權，導致美股八月瘋狂飆漲，被視為那斯達克的「巨鯨」。

報導並提到，認購期權是允許持有期權的交易者以預定的行使價購買股票，投資的是股價將上漲至行使價之上。異常大量的看漲買盤會導致其他交易者買入股票以補倉，從而推高了市場價格。而八月是科技股的指標月份，納斯達克指數上漲11％。當時一些期權交易異常活躍的股票漲幅更大，蘋果股價猛增21.4％，而特斯拉股票分拆後高出74％。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 葉明芳）

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