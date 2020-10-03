近期與川普同場 共和黨多位要角確診

美國總統川普確診引起政壇動盪，身旁多位與他接觸過的政壇人士紛紛檢測是否染疫，目前外界最關注、3天前才剛他與他舌戰的民主黨候選人拜登與其夫人皆為陰性，不過數日前才剛與川普見面的共和黨全國代表大會主席丹尼爾，以及提名大法官與川普同場的參議員提里斯、李，以及前白宮顧問康威經檢測皆確診，讓共和黨內瀰漫不安氣氛。

據美國有線電視新聞網報導，共和黨全國委員會發言人透過聲明表示，主席丹尼爾（Ronna McDaniel）已確診新冠病毒，「在她的家族成員確診新冠後，主席經檢測並於9月30日得知確診，並於上周六的9月26日就待在密西根的家中」。不過《紐約時報》指出，一向替川普防疫不力辯駁的麥丹尼，近期與川普以及其他官員互動頻繁，她曾於9月25日曾與美國總統川普見面。

CNN也指出，共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）以及李（Mike Lee）皆於2日確診，兩位都一同參加9月26日川普正式提名大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的會場。不過據CNN之前引述3名消息人士指出，巴瑞特曾於夏季時確診，現已痊癒，且在上周接受提名時檢測為陰性。

另外，白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）也於2日晚間確診，表示自己有輕微咳嗽，身體狀況良好，目前已接受隔離治療。她也曾參加上周大法官提名。

文章來源：GOP senators on Judiciary panel test positive for Covid-19 days after Trump’s Rose Garden Supreme Court announcement

文章來源：RNC chairwoman Ronna McDaniel tests positive for coronavirus

文章來源：Kellyanne Conway announces she tested positive for coronavirus

（中時新聞網 馮英志）

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