蘋果10/30公布財報 5G版iPhone出貨成焦點

蘋果（Apple）將於美國時間10月29日（台灣時間10月30日）公布財報。第4季蘋果5G版iPhone出貨進展、新款Apple Watch和iPad產品銷售狀況、以及自製Apple Silicon晶片與新電腦、武漢肺炎疫情影響等，將成為法人關注焦點。

蘋果（Apple）在官網上公告，將在美國時間10月29日（台灣時間10月30日）公布2020會計年度第4季（截至今年9月底）財報。屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）預期將參與2020會計年度第4季財報電話會議，回答投資法人問題。

外界預期，第4季蘋果5G版iPhone出貨進展、新款Apple Watch和iPad產品銷售狀況、以及自製Apple Silicon晶片與新電腦、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響等，將成為法人關注焦點。

蘋果上次財報仍未公布會計年度第4季財測，主要是因為疫情影響的大環境不確定因素。

蘋果在台灣時間9月16日舉辦年度新產品發表會，並未公布新款iPhone系列，推出新品Apple Watch series 6、Apple Watch SE、iPad和iPad Air。蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）先前談話指出，新款iPhone供應可能會延遲數週。

市場揣測蘋果可能在美國時間10月13日再舉辦新品發表會推出新iPhone 12系列，並可能最快在10月16日開始預購。

爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）日前在推特透露，iPhone 12在9月中旬已開始進入量產階段，他評估10月中旬到下旬期間，蘋果可能開始出貨新款iPhone 12。

國外科技網站Appleinsider引述普羅瑟透露訊息分析，目前量產的iPhone 12可能不具備更新頻率可到120Hz的蘋果ProMotion螢幕顯示技術。

不具名消息人士也向中央社記者透露，蘋果合作夥伴鴻海（2317）在8月開始向新款iPhone 12零組件供應鏈廠商拉貨，組裝iPhone 12的地點主要在中國大陸河南鄭州以及深圳龍華園區。

市場預期第4季新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）、以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

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