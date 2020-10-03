川普住院治療 接受新冠雞尾酒實驗抗體治療

美國總統川普新冠肺炎確診，由於出現輕微發燒咳嗽症狀，已被送往里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）觀察治療。而在送醫前，白宮醫師使用了8公克再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals, Inc.）的實驗性新冠雞尾酒藥物治療。

據《每日郵報》（DailyMail）2日報導，再生元的抗體雞尾酒在初期實驗階段雖然充滿前景，但仍在高度實驗階段，至今只對毋須入院的病患進行測試過。但實驗初步數據顯示，和安慰劑相比，它能在一星期內將病毒量降低兩倍。而新冠病患接受這款藥物治療後，能把復原的時間縮短大約一半。

然而，要是川普的病況加重，或許還會接受已在重症病患上測試過，以提高存活率，並縮短復原時間的其他藥物。

由於川普已74歲，又有肥胖問題，而根據疾病管制與預防中心（CDC）的統計數字顯示，年齡介於65－74歲的患者與18－29歲的患者相較，入院的機率很可能達5倍，而死亡風險更高達90倍。由於他有健康風險，使用維持血壓和膽固醇不上升的藥物，對他抵抗新冠肺炎的能力或許也很重要。

川普身為美國總統，當然會獲得最有希望的治療。不過，目前美國食品藥物管理局（FDA）只在緊急狀況下，批准使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），還有新冠病毒生還者的血漿治療。其中瑞德西韋能將死亡風險降低30%，用在重症病患身上療效最好。

另外還有一種廉價的類固醇，雖然能降低近50%的死亡風險，但可能會對輕症患者有害。

文章來源：What ELSE could White House doctors treat Trump with? President was given Regeneron’s experimental coronavirus antibody cocktail before being hospitalized at Walter Reed where more treatments could be on offer

文章來源：Trump has been administered experimental treatment as a “precautionary measure”

（中時新聞網 楊幼蘭）

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