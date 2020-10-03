川普染疫美股驚爆10月？老謝曝看這3大指標

在經歷了一場失控的辯論後，美國總統川普夫婦驚傳確診新冠肺炎，成了全世界熱烈討論的話題，股市也在第一時間做出反應，道瓊工業指數期貨盤一度狂殺逾500點，台灣的台積電ADR目前也重挫2.38%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，看起來市場出現強烈回應；還好這一周的交易已經結束，未來市場有48小時的緩衝時間，而川普病情及對美國大選的影響將會對市場造成怎樣的衝擊，未來可以從3個指標來觀察。

謝金河指出，第一是VIX恐慌指數，三月的恐慌指數一度衝上84.83，本周五VIX收在25.71，川普染疫後，恐慌指數立刻衝上32.5，如果VIX往上衝高，美股拉回機率大。第二是美元匯價，這次美元指數一度跌至91.746，又慢慢回升到93.348，如果美元快速走高，代表市場避險情緒升溫，股市回檔壓力大。第三是油價，川普確診，油價立即下跌逾5%，WTI跌至36.7美元，布侖特原油跌至38.85美元，而黃金、白銀也跟著下跌，但也代表市場重新尋找新方向。

他認為，美國剛公布9月非農就業人數增加66.1萬人，失業率7.9%，比市場預期8.2%稍好，私人部門就業增加87.7萬人，比市場預期85萬人好一些。這個就業數字算是不好不壞，但市場更關注的是總統大選的選情。川普染疫到底是負數？還是正數？恐怕不能太早下定論。

謝金河分析，美國總統大選剩下最後一個月，過去十次大選年，道瓊工業指數有七次上漲、三次下跌，其中，1980年雷根當選上漲14.9%，第二次連任下跌3.7%，1988年老布希上漲11.8%，克林頓兩次都上漲，小布希第一次下跌，第二次上漲，而歐巴馬在2008年遇到金融海嘯，股市重挫33.8%，2012年上漲7.3%，川普第一次當選，美股上漲13.4%，今年道瓊工業指數到9月30日為止，下跌4.8%，今年能否扭轉頹勢？這個月是關鍵。

他強調，對美股來說，巴菲特指標已在歷史高檔，ETF的交易也是熱到最高點，美國民眾儲蓄率突然上升至30%以上，若拜登呼聲高，美國股市選前回檔壓力大！

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 葉明芳）

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