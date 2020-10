美國總統川普確診新冠肺炎,震撼全球,為美國總統大選投下震撼彈,在辯論會上與川普舌戰的民主黨候選人拜登也成為眾人關心的焦點。對此拜登稍早在推特公告,表示自己檢驗結果為陰性。

拜登在台灣時間3日凌晨於推特PO文,表示自己檢測結果為陰性,感謝大家關心。拜登也呼籲民眾,務必戴上口罩,保持社交距離,勤於洗手,保護自己免於病毒侵害。

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.