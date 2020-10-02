美大選延後？專家：機率極低

距離美國總統大選僅剩一個月，總統川普驚傳確診新冠肺炎，對於選情帶來極大變數。若川普病情惡化甚至不能視事的話，其職務將由副總統彭斯暫時代理。若川普在大選之前不幸病歿，那共和黨可能推出新的一組人馬應戰。



過去幾個月來，川普不斷淡化美國疫情嚴重程度，甚至宣稱「疫情已受控制、就快要結束」，但如今自身確診無疑打臉先前說法。



綜合分析指出，如川普病情輕微並順利康復的話，他可能以抗疫英雄之姿爭取選民同情票支持，並以吹噓自己身強體健，比起他口中「年齡較大、健康狀況堪憂」的拜登更適合擔任美國總統一職。但如病情惡化、無法履行總統日常職責時，川普可能將權力暫時移交給彭斯。依美國憲法第25條修正案規定，失能總統可讓副總統暫代其職，直到自己能行使職權為止。



此外，外界擔憂川普可能以罹患新冠肺炎為由延後大選，專家認為機率極低，原因在於大選日期改變須經國會同意，但此提案在民主黨佔多數的眾議院根本不可能通過。



萬一川普真的不敵病情去世，共和黨可能重提一組新的候選人。美國總統大選是間接選舉，由美國選民先選出選舉人團成員，再由後者投票選出總統。依規定，若候選人獲得黨提名但在大選日前過世，該候選人所屬政黨可另派一組人選競選，原本的副總統人選也可換掉。



要是候選人在大選日結束但選舉人團投票前身故，那同樣由該侯選人所屬政黨另提人選。而若是勝選總統候選人（即候任總統，president-elect）在宣誓就任前過世，那將由副總統接任職位。



目前已知彭斯經檢驗呈現陰性，但由於川普日前才與對手拜登口頭辯論，雙方當時都未戴上口罩，若拜登也感染肺炎的話，選情恐將更加詭譎難測。