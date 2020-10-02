疫情結束遙遙無期 歐洲失業率連5個月攀升

歐洲8月失業率連續第5個月增加，預期未來還會再攀升。各界憂心防疫封鎖一再實施，政府擴大支撐計畫，也保不了許多受重創的產業。

官方統計今天顯示，在使用歐元的19個國家，8月失業率由7月的8%增至8.1%，失業人口增加25萬1000人，來到1320萬人。

美聯社報導，雖然歐洲失業率比起其他許多國家仍相對溫和，但經濟學家預測，在未來幾個月，政府的薪資支援計畫到期時，歐洲失業率可能觸及兩位數。

許多國家在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增下，對商業與民生重啟限制措施，而且防疫封鎖還可能必須擴大，這情況可能導致更多的失業。

歐洲各國政府已經批准數兆歐元設立或擴大計畫，以援助企業免於裁員。

歐元區最大經濟體德國，目前約有370萬人仍然受惠於無薪假支援計畫。眼見疫情結束仍遙遙無期，德國已經展延計畫到2021年底。這項計畫對縮短或無工作時數的勞工支付逾7成薪資。而歐洲央行為提振經濟也挹注了1.35兆歐元。

即使這類支持計畫有助於減緩失業潮，但工作機會還是持續在流失。受創最嚴重的產業諸如觀光、旅遊和餐飲業，預料仍有很長一段的疲軟期，可能還有更多裁員。

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