博彩公司預測諾貝爾文學獎得主 他排第3

日本作家村上春樹去年仍未獲諾貝爾文學獎，可謂年年都是熱門人選，但年年都陪榜。英國博彩公司公布，71歲的村上在今年諾貝爾文學獎預測榜再度上榜，名列第3。

每年諾貝爾文學獎揭曉前夕，日本人總是對人氣作家村上春樹滿懷期待，村上迷更是高度投入，但直到目前都是年年期望、年年失望。

日本共同社報導，諾貝爾文學獎將於10月8日揭曉，英國博彩公司Nicer Odds以賠率預測可能得主，村上春樹與加拿大作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）並列第3。

排名居首的是加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）出身的83歲作家孔德（Maryse Conde），她的許多作品描繪奴隸制度及殖民主義下的非裔族群故事。

排名居次的是俄羅斯作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）。

日本放送協會（NHK）在去年文學獎頒獎前曾報導，村上春樹會受到眾人高度期待，主要有兩個理由。

第一，村上春樹是日本現代作家中，作品廣受世界讀者喜愛的作家。他的作品被翻譯成逾50種以上語言，是全球讀者都期待推出新作品的作家。

第二，村上春樹曾奪得不少國際性文學獎項，例如2006年獲得愛爾蘭的法蘭克．歐康納（Frank O’Connor）國際短篇小說獎，及同年在捷克頒發的卡夫卡獎（Kafka prize）。

而且從卡夫卡獎來看，在村上春樹之前獲獎的2005年得主品特（Harold Pinter）及2004年得主傑利尼克（Elfriede Jelinek），都分別在獲得卡夫卡獎的同年再抱回諾貝爾文學獎，令人更加關注村上春樹是否也會獲頒諾貝爾文學獎。

雖然還未拿下諾貝爾文學獎，但村上春樹在2006年後又陸續奪得許多獎項，就連英國博彩公司每年針對諾貝爾文學獎得主的預測，至今仍把村上春樹視為最有可能獲獎的其中一人。

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