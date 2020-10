川普夫婦確診隔離 醫師：目前狀況良好

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)雙雙確診感染新型冠狀病毒,讓這波數月來的全球疫情,在美國總統大選進入倒數階段時邁入新的發展。

川普推文寫道:「今晚,第一夫人與我被驗出2019冠狀病毒疾病(COVID-19)陽性。我們會即刻展開隔離與復原療程。我們會一起度過這個難關!」

梅蘭妮亞也推文寫道:「就像今年許多美國人經歷的一樣,總統和我接受COVID-19篩檢呈陽性反應後,正在家隔離。我們感覺很好,我也推遲了所有短期內的活動。請一定要保持安全,我們會一起度過難關。」

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.