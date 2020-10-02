川普夫婦確診隔離 醫師：目前狀況良好

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診感染新型冠狀病毒，讓這波數月來的全球疫情，在美國總統大選進入倒數階段時邁入新的發展。

川普推文寫道：「今晚，第一夫人與我被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性。我們會即刻展開隔離與復原療程。我們會一起度過這個難關！」

梅蘭妮亞也推文寫道：「就像今年許多美國人經歷的一樣，總統和我接受COVID-19篩檢呈陽性反應後，正在家隔離。我們感覺很好，我也推遲了所有短期內的活動。請一定要保持安全，我們會一起度過難關。」

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的醫師康利（Sean Conley）在交給媒體的備忘錄裡提到，他是在當地時間1日傍晚接獲川普篩檢呈陽性的報告。

康利在備忘錄裡寫道：「總統與第一夫人目前都狀況良好，他們計畫在這段隔離休養期間留在白宮的住所。」

「白宮醫療團隊與我會保持密切觀察，我也感謝國內一些最頂尖的專業醫療人員與機構所提供的協助。」康利沒詳敘白宮獲得何種援助，但他要外界放心，川普在療養期間應能繼續總統的工作，不受染病打斷，他也會向外界更新相關進展。

CNN表示，雖然不清楚美國總統的「隔離程序」會如何進行，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指南提到，與新型冠狀病毒確診者有過接觸者，應隔離14天，這是因為新型冠狀病毒的潛伏期恐達2週。

川普稍早接受福斯新聞（Fox News）節目訪問時，證實貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診，還說他與妻子剛做完篩檢等待結果。

希克斯近期頻頻隨川普出行，包括9月29日隨他一起前往克里夫蘭參加首場總統候選人電視辯論。

她昨天陪同川普前往明尼蘇達造勢時，被新聞畫面拍到登上「空軍一號」，同行者還包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）、史卡維諾（Dan Scavino）與魯納（Nicholas Luna）等幾名貼身幕僚，全都沒戴口罩。

（中央社）

川普證實確診新冠 自曝可能傳染途徑

雖然美國總統川普一再宣稱「疫情終結之際已在眼前」，但隨著幕僚希克斯確診後，川普宣布他與第一夫人梅蘭妮雅皆確診，引起全球譁然。而美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普1日晚接受福斯新聞訪問時，透露熱情的希克斯經常與支持者們接觸，甚至擁抱，而CNN推測這是川普暗中透露可能的傳染途徑。

報導指出，川普1日晚接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）電話訪問時表示，他與第一夫人皆已進行檢測，並已進行隔離。他表示，希克斯（Hope Hicks）是很勤奮工作的幕僚，經常戴口罩，但依舊確診，「你知道的，我們共處時間很長，我與第一夫人皆已接受檢測」。

川普在訪談中提到，希克斯是很溫暖的人，並指出與她見面的人都會「相擁」，連士兵與執法人員也不例外，表示「你知道的，她希望好好對待士兵，而不是說『離我遠點，我不能靠近你』，這真的是非常難防的疾病」。

一名消息人士向CNN表示，當希克斯返回華府時開始感覺疼痛與不適。希克斯本周內多次與川普隨行，包括前往辯論場時與川普同搭空軍一號，以及9月30日搭乘總統專屬的直升機海軍陸戰隊一號。她被媒體捕捉到在參加辯論會時並未戴上口罩。

白宮也發布御醫康利（Sean P. Conley）在一項聲明中說，川普夫婦「兩人目前都很好，他們計劃在恢復期間，都待在白宮家中。」

文章來源：President Donald Trump tweets he and first lady Melania Trump test positive for Covid-19

（中時新聞網 馮英志）

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