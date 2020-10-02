川普確診！他預測未來美國大選「四種可能」

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞確診得到新冠肺炎。對此，時事評論員李正皓預測美國總統大選未來的四種可能，但無論哪一個狀況，拜登陣營都十分被動。

川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。

對此，李正皓在臉書發文表示，川普確診可能的推演。

1.與川普同場辯論的拜登也被傳染。川普、拜登兩個老人家比誰命硬。

2.以英國首相強森染疫為藍本，中間傳出川普一度傳出病重後抗疫成功復出，塑造強人形象。屆時離美國大選10-15天，川普順勢祭出抗中最後大戲，或許奪島、或許斷交。

李正皓再表示，

3.川普遲未康復，選舉活動暫停，川普律師團以此為由申請延後大選時程。

4.川普撐不過病情，真的不幸。副總統代理總統，共和黨要求重提候選人、重啟總統選舉。無論哪一個狀況，拜登陣營都十分被動。

（中時新聞網 陳弘美）

川普憤怒辯論後確診 感染科醫師：拜登危險了

美國總統川普今宣布確診新冠肺炎，外界關注前幾天的總統大選辯論恐令對手拜登深陷染疫風險。感染科醫師表示，新冠肺炎在發病的前2天就具傳染力，而辯論會也恰好發生在2天前，川普雖然年紀大，但說話中氣十足，在憤怒的交鋒之下，飛沫噴射的距離恐怕也有4、5公尺，拜登和主持人都相當危險。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，川普、拜登所處的辯論場合為密閉空間，兩人都沒戴口罩，一般來說，飛沫的正常噴射距離約有2公尺左右，但人在憤怒的時候，噴出來的飛沫會比較遠。

黃高彬表示，川普雖然已經有70幾歲，但不知道他的肺活量如何，以川普說話中氣十足的狀況來看，噴出來的飛沫可能會比較遠，大概4、5公尺都有可能。

川普、拜登、主持人在辯論會上的距離呈三角形，主持人介於兩人之間，黃高彬坦言，拜登和主持人都很危險，且拜登已經78歲，抵抗力較弱，體內的ACE2較多，感染風險更高，拜登恐怕也需要做做檢測。

黃高彬表示，新冠肺炎在發病前2天就具傳染力，假如川普沒有症狀，病毒量或許不高，情況就會樂觀一點，但若有症狀出現，出現症狀的當日傳染風險最高。如今必須高度關注的，就是川普有沒有發病了。

（中時 林周義）

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