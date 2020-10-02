美國總統川普與第一夫人驚傳新冠確診

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞驚傳確診！川普2日（周五）凌晨在推特發文，表示自己與梅蘭妮亞經檢測對新冠病毒呈現陽性反應，「我們將立即開始我們的隔離與復原程序」。

川普在推文強調，「我們會『一起』度過這些。」

在宣布自己染疫的數小時前，川普才剛提到自己即將進入隔離程序。因為他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）經檢查後對病毒為陽性反應，川普當時也說，自己正等待檢測結果。

（陳怡均）

川普確診 標普500期貨下跌0.8％

美國總統川普2日在推特上稱自己和第一夫人梅蘭妮的新冠病毒檢測為陽性，兩人將開始進行隔離。消息震驚市場，標普500期貨下跌0.8％，美股指期貨短線下挫，三大股指期貨均跌超1％。

綜合外媒2日報導，稍早前，美國當地時間10月1日晚間，川普證實，他的高級助理霍普·希克斯的新冠病毒檢測結果呈陽性。川普表示，他和梅蘭妮當晚接受新冠病毒檢測，預計檢測結果將會很快公佈。

報導指出，川普和梅蘭妮將接受隔離，而美國CDC建議的隔離時間為14天，如果兩人真的隔離14天，這將意味著川普無法舉行在威斯康辛州和亞利桑那州的集會，以及參加下一場的總統大選辯論。第二場總統大選辯論將在10月15日舉行。

（李書良）

川普驚爆確診 美股期貨暴殺逾400點

美國總統川普在推特上表示，他與第一夫人梅蘭妮亞皆確診新冠肺炎。消息傳出後，美股期貨暴跌逾400點（或1.6％），最低來到27197點。

（中時新聞網 吳美觀）

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

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