美國總統川普與第一夫人驚傳新冠確診

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞驚傳確診!川普2日(周五)凌晨在推特發文,表示自己與梅蘭妮亞經檢測對新冠病毒呈現陽性反應,「我們將立即開始我們的隔離與復原程序」。

川普在推文強調,「我們會『一起』度過這些。」

在宣布自己染疫的數小時前,川普才剛提到自己即將進入隔離程序。因為他的親近幕僚希克斯(Hope Hicks)經檢查後對病毒為陽性反應,川普當時也說,自己正等待檢測結果。

美國總統川普2日在推特上稱自己和第一夫人梅蘭妮的新冠病毒檢測為陽性,兩人將開始進行隔離。消息震驚市場,標普500期貨下跌0.8%,美股指期貨短線下挫,三大股指期貨均跌超1%。

綜合外媒2日報導,稍早前,美國當地時間10月1日晚間,川普證實,他的高級助理霍普·希克斯的新冠病毒檢測結果呈陽性。川普表示,他和梅蘭妮當晚接受新冠病毒檢測,預計檢測結果將會很快公佈。

報導指出,川普和梅蘭妮將接受隔離,而美國CDC建議的隔離時間為14天,如果兩人真的隔離14天,這將意味著川普無法舉行在威斯康辛州和亞利桑那州的集會,以及參加下一場的總統大選辯論。第二場總統大選辯論將在10月15日舉行。

美國總統川普在推特上表示,他與第一夫人梅蘭妮亞皆確診新冠肺炎。消息傳出後,美股期貨暴跌逾400點(或1.6%),最低來到27197點。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020