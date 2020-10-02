貼身幕僚確診新冠肺炎 川普宣布自主隔離

美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診感染新型冠狀病毒，川普主動宣布自己與妻子將進行隔離。

美國財經新聞網站CNBC報導，川普今晚宣布，在高階幕僚希克斯確診後，自己與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）會展開隔離程序。

他推文寫道：「第一夫人與我正靜候我們的篩檢結果，但在此同時，我們會開始自我隔離程序！」

川普推文前不久，白宮才發布他2日的行程，包括要在白宮開會、到佛羅里達一場造勢與支持者圓桌論壇。白宮暫未宣布會否因川普隔離調整相關行程或取消。

川普今晚稍早接受福斯新聞（Fox News）節目訪問證實貼身幕僚確診，還說他與妻子剛做完篩檢，正等待結果，今晚或明天應能知曉。

川普當時在節目裡說：「她的確篩檢呈陽性。她工作努力，也經常戴口罩。我也剛做完篩檢，就等結果，我們很常接觸。第一夫人剛也做了篩檢。我們再看看要怎麼做，誰知道呢？」

希克斯9月30日晚間與川普一起前往克里夫蘭參加首場總統候選人電視辯論，當時有人看到她沒戴口罩。

31歲的希克斯成為川普身邊又一確診的最高階幕僚之一；今年7月，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）也曾確診。

延伸閱讀

川普要失望了 莫德納稱疫苗無法在選前使用

最接近川普的官員 白宮國安顧問確診新冠