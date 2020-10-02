中芯恐遭斷頭？英媒爆川普押錯籌碼

美中科技戰愈演愈烈，大陸晶片製造龍頭中芯國際日前傳出被美國制裁，對大陸半導體業無疑雪上加霜。但英媒報導，美方制裁可能選錯籌碼，因為中芯有1/4的客戶都在美國，一旦川普政府出重手，美國科技業也剉咧等。

英國《金融時報》26日援引美國商務部的文件顯示，中芯國際的出口會被轉為軍事用途，帶來不可接受的風險。美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。不過中芯回應，尚未收到關於制裁的任何官方通知，並強調中芯跟大陸軍方毫無關係。

《金融時報》29日再度報導，大陸科技產業嚴重依賴中芯國際供應晶片，但中美企業都感受到美國升級對大陸貿易戰的做法所造成的損害。

中芯若遭制裁，短期內將衝擊大陸晶片生產，但新限制措施恐讓美國科技行業剉咧等，直指「美方制裁可能選錯籌碼」。中芯國際1/4客戶都在美國，高通為蘋果和谷歌生產晶片、也是中芯最大客戶之一，並為中芯帶來約1/10收入。

中芯在全球晶圓代工市占率約5%，在較早一代的晶片市占有10%，一旦被迫停產，其客戶的成本都將急劇上升，進而拉高全球處理器的生產價格。台積電和三星的晶圓代工價格比中芯來得高。

由於川普對陸企不斷打壓，北京政府不排除將外企列入「不可靠實體清單」來做為反擊。

（中時新聞網 吳美觀）

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