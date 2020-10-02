川普拜登辯論吵翻天 各國翻譯崩潰

美國總統川普和拜登在首場辯論會上吵翻天，兩人不斷插話、互相攻訐、同時發話，不只全球觀眾、媒體看傻眼，聽不清楚兩人在說什麼，各國口譯也翻到崩潰，有口譯哥直言這場工作比以前都難，甚至有網友呼籲讓翻譯加薪。

有觀看9月29日美國總統大選首場辯論的觀眾一定都有兩個想法，一個是對川普與拜登互相攻訐、唇槍舌戰的毒舌功夫感到震撼，另一個是對他們不斷插話、同時發話感到困擾，有時甚至還加上主持人三方同時開口，戴耳機看直播的網友或許感覺耳膜快被震破。

不只觀眾看傻眼，各國即時口譯的翻譯員也相當崩潰。香港《南華早報》報導，隨著川普威嚇拜登、拜登憤慨回嗆，各國翻譯當天一定很快就發現在對彼此吼叫，他們和觀眾一樣感到震驚、困惑及壓力。

報導引述當天在中天新聞特別節目擔任翻譯的口譯員鄒德平，他說因為不斷插話，周三的工作比起以往更有挑戰性，「比以前還要糟的多」，不過他認為拜登在內容上做得更好，川普則是比較有活力，就像校園裡的惡霸。

日本放送協會（NHK）當天也直播這場辯論會，後續推特上開始瘋傳口譯員掙扎著即時翻譯的影片，3名口譯員彼此插嘴、同時發話，聽起來相當混亂，有網友在推文下方留言，「不管這些口譯員的酬勞有多少，他們都值得更多」，為口譯員此次任務面臨的挑戰感到同情。

報導也指出，越南的直播節目中，口譯員直接跳過兩位候選人的幾個談話重點，以嘗試在不斷反駁與插嘴的混亂場面中跟上進度。

文章來源：US election: Trump-Biden debate bewilders interpreters, viewers in Japan, Taiwan and Vietnam

（中時新聞網 吳映璠）

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