美大數據公司帕蘭泰爾上市 市值飆6000多億

因協助美國執法和國安而招致批評的美國大數據分析企業帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies），今天低調在華爾街上市，成為繼Slack及Uber後美股最大規模科技股上市案。

美聯社和法新社報導，從未獲利的帕蘭泰爾，17年前在美國中央情報局（CIA）的種子基金協助下成立。這家公司因協助美國總統川普政府驅逐非法移民，而飽受道德批判。

帕蘭泰爾這回選擇直接上市，讓現有股票掛牌公開交易，而非發行新股票籌資。今天在紐約證券交易所開盤股價10美元，使其市值高達約217億美元（約新台幣6265億元）；盤中一度衝上11.42美元，終場以9.5美元作收。

帕蘭泰爾採取低調的上市策略，符合這間神祕企業長期為情報人員、警方及軍方提供服務的形象，且公司的幾名創辦人也可保有實質控制權。

帕蘭泰爾執行長卡爾普（Alex Karp）在上市說明書附上的信中寫道：「我們的軟體被用來追蹤恐怖分子，並確保士兵的安全」。

儘管卡爾普承認，開發軟體「讓國家能更有效進行監視」，會帶來道德挑戰；但帕蘭泰爾的說明書中，仍宣傳他們的產品協助美國軍人處理路上炸彈及對抗伊斯蘭國（Islamic State）團體。

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