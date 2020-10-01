蘋果董事會撒重金留人 庫克豪領股票獎勵1.14億美元

根據蘋果呈交證交會（SEC）的文件顯示，蘋果執行長庫克近日獲得333,987股限制股，目的是讓庫克至少留任至2025年。庫克另外獲得一筆績效相關的股票獎勵，按蘋果目前股價計算，兩項獎勵的價值超過1.14億美元。

1日美股早盤，蘋果股價上漲1.5％，報117.50美元。2020年迄今，蘋果股價累計揚升57.75％。

蘋果在文件中指出，蘋果給予庫克333,987股限制股，將自2023年起分三年發放，這項股票獎勵的用意是讓庫克至少留任至2025年。以蘋果目前的股價來計算，價值超過3,800萬美元。

蘋果董事會在聲明稿中指出，「這是蘋果將近十年來首次授予庫克新的股票獎勵，以表彰他傑出的領導力。」這份限制股的目的是吸引庫克繼續為蘋果效力，若是庫克在獎勵發放前離職，將無法獲得這些股票。

此外，蘋果董事會也給予庫克額外333,987股的績效股票獎勵，若是庫克達到特定績效目標，這份股票獎勵能夠再加一倍。

假設庫克繼續留任至2025年底，而且也達到績效目標，他總共能獲得1,001,961股蘋果股票，按蘋果目前股價估算，股票獎勵總價值將超過1.14億美元。

就蘋果歷史股價走勢來看，庫克獲得這些股票獎勵時，價值很可能已經高於目前估算的水準。

現年59歲的庫克在2020年稍早身家突破10億美元大關，擠身億萬富豪之列。財富主要來源是任職蘋果的薪酬、他所持有的蘋果股票，以及出售蘋果股票的利得。

庫克2019年的薪酬達1.25億美元，其中包括底薪300萬美元與獎金。

蘋果股價近來漲勢凌厲，也讓庫克的財富水漲船高。蘋果的市值在兩年內增加一倍，由1兆美元暴增至2兆美元。