拜登勝選機率攀高 逼近六成

美國總統大選第一輪電視辯論最後上演大亂鬥，選民普遍觀感不佳，川普與拜登的形象或多或少都有扣分，但整體而言，在首場辯論中得利的是拜登，他在預測市場的勝選機率跳增至近六成，創近二個月新高。



受到市場預期選前美國可望通過新一輪紓困方案的刺激，美股10月份第一天延續周三的漲勢持續走高，道瓊工業指數跳空開高至27,995點，大漲0.8％，標普5百與那斯達克指數分別勁揚0.9％與1.3％。



投資機構Baird董事經理史賓瑟（Patrick Spencer）表示，「市場行情顯示明年經濟將持續復甦，即便有大選的不確定因素，但市場有各國央行當靠山，我深信美股正處於新一波多頭行情。」



根據RealClearPolitics近來的預測市場走勢，電視辯論前的周二，拜登贏得大選的機率為54.5％，川普則為45.5％，到周三時拜登勝選的機率跳增至59％，高於川普的41％，創8月6日以來新高。



Height Capital Markets分析師團隊發表研究報告指出，「川普這場辯論的任務是營造選民對拜登領導能力與智力不足的負面形象，但川普全場除了不斷的叫罵、人身攻擊與插話，根本沒達到原本設定的目標，初步的民調結果顯示，川普的表現對其選情呈現扣分。」



Fundstrat華府政策策略師布拉克（Tom Block）表示，由於爆發疫情與經濟基本面不佳，川普在獨立與搖擺選民的支持度低迷，電視辯論亟需好表現拉抬選情，但結果令人失望。



布拉克向客戶指出，他只記得「整場辯論就是叫囂與亂罵，對政策毫無印象，市場本來就在等此場辯論來釐清選情與政策走向，就這點而言，辯論的成績根本是零分。」



電視辯論除了衝高拜登勝選機率，也讓拜登募款大進帳，拜登競選團隊公布，美東周二晚上10點到11點的募款金額高達380萬美元，創下新高紀錄。