期待新紓困案出爐 美股早盤大漲逾200點

隨著小非農數據亮眼，加上美國財政部長梅努欽釋出最新一輪經濟刺激法案有望達成，美股周三早盤一度大漲500點，盤中卻因雙方協商不成，漲勢收斂，終場漲逾300點，這也創下今年3月低點以來，首次月線收黑。不過，投資人仍期待紓困法案能盡快通關，加上上周初領失業金人數略優於預期，美股開盤大漲158.93點、以27,940.63點開出。

截至台北時間1日晚間9點35分，道瓊指數上漲223.69點或0.81％、暫報28,005.39點；標普500指數上漲28.83點或0.86％、暫報3,391.83點；那斯達克指數上漲126.68點或1.13％、暫報11,294.19點。

白宮幕僚長Mark Meadows表示，美國總統川普已經授權新一輪經濟刺激法案大於1.5兆美元的規模，這有助於與美國民主黨所提出的2.2兆美元的紓困法案進行協商。美國眾議院議長Nancy Pelosi與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在周三的協商未果，但雙方表示仍在進行溝通。

達美航空、聯合航空航空類股持續上漲。亞馬遜、蘋果、特斯拉等大型股也在新的一個季度、月份開出紅盤，科技巨頭均呈現上漲趨勢。台積電ADR早盤也走揚逾1％。

至於上周初領失業金人數達83.7萬人，優於市場預期的85萬人，顯示美國經濟的確穩定復甦。（中時新聞網 呂承哲）