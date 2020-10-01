壞了川普如意算盤 Moderna疫苗明年才問世

美國總統川普出於政治考量，想以疫苗挽救選情，可惜第一個進行人體實驗的疫苗莫德納藥廠（Moderna）執行長邦塞爾（Stephane Bancel）9月30日宣布，疫苗在2021年春天之前不會問世。此外，莫德納不會在11月25日之前為新冠疫苗向食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（emergency-use authorization）。

邦塞爾受訪時稱，他不會在11月25日前向FDA尋求緊急使用授權，此外預計要到明年春天才會獲FDA全面批准，讓美國人接受注射。

至於英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠肺炎疫苗，日前因一名接受試驗人士懷疑出現嚴重副作用，FDA擴大調查。有消息人士估計，有關調查將增加疫苗延後推出的可能性。而另外由Inovio研發的疫苗近日也在FDA提出疑問後，暫停旗下疫苗的後期臨床測試。

川普急於讓疫苗在11月3日選前上市，拉抬其選情，所以抨擊FDA阻撓藥廠，導致疫苗問世時間一延再延。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）上月出席國會參議院委員會聽證會時強調，決定何時推出疫苗的是科學家而非政治人物，重申「在這一點上，FDA不會受任何人脅迫」，保證核准的疫苗有效且安全。（中時 鍾玉玨）

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