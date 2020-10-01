美眾院反強迫勞動 通過第二部新疆法案

美國國會眾議院9月30日通過2周以來的第二部新疆相關法案，要求上市的美國企業公佈供應鏈細節及與新疆相關的供應鏈活動。分析指出，一旦這2項提案成為正式法律，可能在全球貿易中引發重大連鎖反應。

美聯社報導，眾議院以253票支持、163票反對的結果通過《維吾爾人強制勞動揭露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act）。這是上月22日眾院以406票對3票的壓倒性票數通過「維吾爾人強迫勞動防治法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）後，該院通過的第2部相關法案。接下來，法案將將由參議院審議。

《維吾爾人強制勞動揭露法》由民主黨籍聯邦眾議員維克斯頓（Jennifer Wexton）提出。內容要求美國的上市公司必須揭露其在新疆地區的業務營運、往來及生產供應鏈細節，包括其產品是否透過強迫勞動製造，生產過程是否與新疆維吾爾再教育營有任何關係等。

據分析，這2項提案一旦成為法律，可能會在全球貿易中引發重大連鎖反應。因為新疆的棉花產量占大陸的80％，也是番茄和相關製成品重要的生產基地。

在提案通過後，瓦克斯頓在推特上發文稱，「美國人應該知道，我們每天在使用的產品，從電話到衣服，是否源自強迫勞動生產，侵犯人權的共犯也不會被容忍」。

北京則否認新疆存在「強迫勞動」的問題。針對眾議院9月22日審議通過維吾爾人強迫勞動防治法案，在隔日舉行的例行記者會上，外交部發言人汪文斌回應，中方對此強烈憤慨、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌表示，新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何資格和權利橫加干涉。所謂「強迫勞動」問題，完全是西方部分機構和人員憑空捏造的謊言。（中時 施施）

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