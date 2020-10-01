東京證交所創首例 不明原因全天交易停擺

日本東京等4處證交所，今天因為系統異常全天停止所有股票交易。其中東京證交所從1999年5月將所有交易全面系統化以來，今天是首度發生全天停止交易的情況，原因暫時不明。

東京證券交易所今天宣布，由於系統異常，全天停止所有股票交易；使用同套系統的名古屋、福岡及札幌3處證交所，同樣全天停止交易，情況相當罕見。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官加藤勝信說，已知金融廳指示日本證交所集團及東京證交所，盡速查明原因並修復系統。

他說，作為市場重要基礎設施的交易所無法進行交易，對投資人來說是被限制交易機會，令人非常遺憾。

內閣官房長：無遭網路攻擊的跡象

媒體詢問系統異常是否遭網路攻擊，加藤說，現階段並沒有遭網攻的明確情報。

東京證交所日本時間上午9時前先宣布系統異常，由於緊急搶修仍無法排除異常，所以在中午前宣布今天全天停止所有股票交易。

東京證交所從1999年5月將所有股票交易全面系統化後，今天是首度發生所有股票全天停止交易的情況。因此，今天無法得知日經平均股價、東證股票指數等。東京證交所正緊急修復系統，但何時能修後完成仍無法預料。

而以期貨交易為主的大阪證交所，因為使用跟東京證交所不同的系統，交易不受影響。

細數東京證交所當機大事紀

看到東京證交所發生大規模系統異常，一名60多歲的東京男上班族說，實在太吃驚，感覺有點不太可能，系統無法修復對那些必須在今天進行交易的人所產生的損失，不知該如何處理。

東京證交所過去也曾發生過幾次系統異常，例如2005年11月由於股票交易系統異常無法下單，東京證交所全面停止交易時間長達3小時。

2006年1月日本活力門公司（livedoor Co.）醜聞造成交易量大增，由於造成系統處理能力接近臨界點，東京證交所當天下午全面中止交易。

最近一次的系統異常發生於2018年10月，4個接受證券公司下單的系統有1個發生問題，造成部分證券公司無法買賣股票等。