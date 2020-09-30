美國總統大選首場辯論會 川普VS.拜登大亂鬥

美國首場總統電視辯論台北時間周三上午9時登場，川普與拜登兩位候選人就新冠疫情、經濟、大法官提名等議題針鋒相對。在這場被批為史上最混亂辯論中，插話和人身攻擊滿天飛，川普頻頻打斷拜登發言，拜登氣到要川普閉嘴。

儘管政治風險升高，但ADP公布9月民間部門就業人口大增近75萬，預告周五官方就業報告可能開高，帶動美股周三反彈，道瓊工業指數開盤上漲200點或0.7％，來到27,653點，標普5百與那斯達克分別上漲0.4％與0.2％。

在這場吵鬧不休的辯論結束後，美國有線電視新聞網（CNN）進行民調顯示，60％受訪者認為拜登的表現較佳，僅28％肯定川普。第2場辯論預定10月15日在邁阿密舉行，當月22日移師田納西州納許維爾。

在90分鐘的辯論中，幾乎拜登一發言，川普就會插話打斷，對主持人福斯新聞主播華勒斯（Chris Wallace）的制止充耳不聞 。川普聲稱民主黨試圖利用郵寄投票偷走11月大選勝利，他也拒絕譴責白人至上團體。

頻頻被川普打斷發言的拜登，在談到最高法院議題時氣得回嗆：「老兄你可以閉嘴嗎？一點總統樣子都沒有。」

觸及川普逃稅話題時，拜登砲轟他是「史上最爛的美國總統」。拜登2度稱川普為「小丑」，「不好意思，有小丑在場，很難說得上話。」拜登還罵川普是「種族主義者」、「普丁的魁儡」。

川普也不甘示弱，除了對拜登兒子嗑藥及在中國經商窮追猛打，還拿拜登的在校成績揶揄他的智商。不滿拜登批他處理疫情欠缺智慧，川普譏諷，「你在班上成績幾乎墊底，有什麼資格跟我談聰明。」

主持人的第1個提問是關於大法官提名保守派巴瑞特，拜登卻將話題轉向「歐記健保」，指疫情當前，沒有理由否決平價的「歐記健保」，而巴瑞特反對「歐記健保」。

第2個主題是防疫，拜登痛批川普只在意經濟和股市漲跌，輕忽疫情的威脅，以致20萬人喪命。川普回擊要不是他及時下旅遊禁令，限制中國人人境，情況更不可收拾。

稅務問題也是雙方攻防熱點，拜登質疑川普繳的稅比學校老師還少。針對《紐約時報》爆料川普過去15年有10年未繳稅，2017年只繳了750美元，川普堅稱他已繳了數百萬美元所得稅。