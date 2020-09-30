財長利多淡化總統大亂辯 美股開盤漲逾200點

美國總統大選首場電視辯論結束後，美期指先漲後跌，一度跌幅擴大至超過300點，隨著市場消化情緒，以及美國小非農數據創下有史以來第三大增長，顯示美國經濟雖然與疫情前仍有巨大落差，但仍是進入復甦階段，美股周三（30）開盤小漲61.98點、以點27,514.64開出，隨後漲勢擴大至超過200點。

截至台北時間17日晚間9點35分，道瓊指數上漲179.49點或0.65%、暫報27,632.15點；標普500指數上漲13.98點或0.42%、暫報3,349.45點；那斯達克指數上漲25.69點或0.23%、暫報11,110.94點。4大科技巨頭除了Google受到消息傳出將遭北京當局列反壟斷調查之外都呈微漲，特斯拉股價則上漲7.17美元或1.70%、暫報426.2美元。

美東29日晚間舉行的美國總統大選首次電視辯論，現任美國總統、共和黨總統候選人川普，在主持人以及對手民主黨總統候選人拜登發言時頻頻打斷，甚至惹得拜登要求川普閉嘴，雙方也針對稅務問題、新冠肺炎疫情、種族衝突所造成的示威遊行暴力、最高法院法官提名、氣候變遷等議題交鋒，但從頭到尾不斷爆發口角衝突，這使得許多學者評論這是史上最混亂的辯論會。

不過，美國財政部長梅努欽捎來好消息，指出對美國國會進行的新一輪經濟刺激法案能夠順利出爐，樂觀看待。

由ADP 與穆迪（Moody’s）調查的「小非農」就業報告於30日揭露，9 月私營部門新增就業74.9萬人，優於市場預期與前值，創下繼今年 5 月、 6 月後，史上第三大增幅。美國經濟分析局（BEA）也在今日公布，今年第 2 季 GDP成長率年化季率終值為負 31.4%，略優於初值負31.7%，但仍創下有紀錄以來，美國史上最大的經濟成長率萎縮幅度。

（中時新聞網 呂承哲）

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