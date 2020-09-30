看好標普500指數漲1成 摩通曝搶進關鍵

因為美國企業的獲利前景強勁，美國專家看好美股，儘管還會有更多的股市波動動盪，但明年美股將續創新高，有10%的上漲空間，建議投資人可利用逢低買進，增持週期性類股，例如數位化轉型、醫療保健創新及環保為導向等類股，以在新冠疫情後的經濟復甦時期受益。

CNBC報導，投行摩根大通（JPMorgan,又稱摩通）的策略師彼得斯（Grace Peters）表示，美股還有約10%的上漲空間，她預測到今年底，標普500指數將升至3,500點到3,600點間，並在2021年9月升至3,750點，較上一個交易日收盤價3,352點將上升10%。

Peters建議，投資人可在未來12個月內增加週期性的資產，關注具備「結構性增長」業務領域，例如數位化轉型、醫療保健創新及環保為導向等類股，此外，除了科技和醫療保健類股，她認為市場的反彈還將擴大至其他業務領域，例如工業或建築材料類股。

Peters強調，美國股市當然可以在未來12個月內再創新高，因為美國企業的獲利前景強勁，且當他們著眼於其他資產類別相關股票時，可以看到更多廣闊的經濟前景。

Peters認為，隨著美國大選將至，基於摩根大通對1930年代美國大選以來的市場分析，不論最後是誰當選，大選結果不太可能實質地推動股價，公司盈利對股價的推動才更重要。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 葉明芳）

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