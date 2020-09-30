美擊殺賓拉登幕後功臣 Palantir今晚掛牌

創立於2004年、有「矽谷最神祕獨角獸」之稱的大數據分析公司Palantir，宣布不以IPO（首次公開募股）方式掛牌，而是效仿音樂串流平台龍頭Spotify直接掛牌上市。紐約證交所表示，Palantir將於9 月 30 日在紐約證交所掛牌上市，參考價每股為7.25 美元。

紐約證交所表示，Palantir將於9月30日直接上市，參考價每股為7.25 美元，反應該公司估值157億美元，但低於2015年的募資估值200 億美元。直至交易截止日前一天 9 月 1 日，Palantir 股票在私募市場的成交價落在每股 9.17 美元。

據Palantir在7月於美國證管會（SEC）發布報表顯示，該公司籌資約9.61億美元資金，其中5.5億美元，包括來自日本Sompo Japan Nipponkoa的5億美元、富士通5000萬美元。至於Palantir創辦人為Peter Thiel，為知名對沖基金經理人，曾與現任的特斯拉執行長馬斯克，共同創辦Paypal前身的金融服務公司，也是Facebook早期投資者。

Palantir主要客戶為美國中情局（CIA）等政府機構單位，後來服務更擴大到金融界，值得注意的是，該公司從2003年創辦以來，尚未實現盈利。Palantir行政總裁Alex Karp解釋，該公司不會購買也不會出售數據，並指出今年第二季該公司實現盈利，為該公司歷年來首次。

Palantir曾透過數據分析，成功在2011年協助美國軍方擊斃蓋達組織領導人賓拉登，根據一些數據指出，該公司也是全球前十大獨角獸之一。

（中時新聞網 呂承哲）

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