美元暴跌＝救經濟唯一正解？ Fed揭低利風險

美國聯準會（Fed）本月16 日結束 9 月利率決策會議，宣布維持基準利率落在0% 至 0.25% 區間不變，強調至少到2023 年底前不升息，有17 位Fed官員則是預期低利率將維持至明年，有13位維持至2023年。對此，美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁Robert S. Kaplan則是認為，長期低利率政策會對美國經濟造成影響，同時也得考慮美元的主要儲備貨幣地位。

Robert S. Kaplan周二（29日）發表文章指出，Fed維持零利率政策，會導致民眾對存款抱持疑慮，更可能鼓勵冒險、扭曲金融市場，最終將導致阻礙Fed實現就業市場恢復正常水位等目標，這些訊號以及尾部風險，通常都要事後才能發現。

Robert S. Kaplan認為，後疫情時代的經濟景象將與先前大不相同，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）必須評估，包括新科技加速破壞式創新的應用、貨幣整策對於通膨率的變化，以及稅率、金融監管政策、貿易政策改變、美元作為全球主要儲備地位的政策對經濟活動的衝擊，就業率回溫、實現價格穩定目標等條件下，名目利率可能會走揚。

耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）先前警告，美國美國政府赤字不斷增加而儲畜率卻持續下降，可能導致美元兌其他主要貨幣暴貶35%。

Robert S. Kaplan指出，美國要達到平均通膨率2%目標，Fed的貨幣政策要有更大彈性，以均衡名目利率（貨幣政策既非限制性也非寬鬆性的聯邦基金利率，通常稱為R *）可能會增加，藉此達成雙重使命（就業極大化、穩定價格）目標。

Robert S. Kaplan也提到，今年3月美股股災，因為新冠肺炎疫情衝擊，導致市場出現恐慌性拋售，主要就是這些過度冒險的投資人大量拋售資產，導致市場出現劇烈動盪，美方未來也將加強監管。

文章來源：Robert S. Kaplan撰文

（中時新聞網 呂承哲）

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