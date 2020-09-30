美總統辯論鬧哄哄 分析師：投資心態轉保守

美國總統川普和民主黨籍候選人拜登29日在首場大選辯論會交鋒。市場分析師認為，這場辯論對市場的立即影響不大，但長期來看，選舉結果不確定性很大，預期投資人心態趨保守。

美國將於11月3日舉行總統大選，共和黨籍的川普與拜登（Joe Biden）之間選前有3場辯論會，29日在俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）舉行第一場。

路透社報導，美國數州超過100萬名選民本月早早開始投票，在首場辯論展開同時，投資人正擔心川普拒絕承諾接受選舉結果，延長不確定感。

美股標準普爾500指數（S&P 500 index）期貨在辯論期間上揚0.6%，但當這場火藥味濃厚又混亂的辯論結束時，些微漲幅也都吐回。

美國新澤西州紐瓦克（Newark）的保德信金融集團（Prudential Financial Inc.）首席市場策略分析師柯洛斯比（Quincy Krosby）說：「如果是想爭取搖擺選民，我不認為這場所謂的辯論有用。（這場辯論）失控了。」

他還表示：「我會覺得（市場）很可能是虛買虛賣；儘管如此，我覺得確實很有意思，我關注的兩個博弈網站，並不是說拜登聲勢一下就暴增，這還要一點時間，但可以發現押注稍微增加。」

東京的聯博資產管理公司（Alliance Bernstein）投資組合經理人盧正彥（Masahiko Loo，音譯）指出：「市場期望本來就不高，最大的重點是拜登表現得並不像個『愛睏喬』（Sleepy Joe），而且化解了外界對他無法完成辯論、削弱他勝選機會的疑慮。所以，我覺得市場對辯論效果的評價並沒有太大改變。」

他認為，投票日當晚很可能不會出現穩贏的當選人，或許好幾週都在爭議中度過；有些具前瞻性的市場有把這一點納入考量，例如波動率指數（VIX，又稱恐慌指數），但股市等其他市場似乎尚未完全考量到這個因素，「所以，基於長期爭議的疑慮，我預期交易上會出現規避風險的現象」。

東京住友三井信託銀行市場策略分析師瀨良禮子表示，目前川普和拜登看似互有勝負，市場很難有所動作，「民眾最擔心的是選舉公平性，以及選舉的過程」。

她說：「不確定性還很大，很難預判美元兌日圓的明顯趨勢。在正常情況下，中國方面的正向經濟數據可以支撐規避風險交易的結果，但這次狀況與以往不同。」

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