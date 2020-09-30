歐洲央行QE抗疫 擬大規摸購債或實施負利率

新一波疫情來襲，英國央行有官員表示負利率是值得考慮選項，歐洲央行也傳計畫將原本1.35兆歐元規模緊急抗疫購債(PEPP)追加5000萬歐元(約17.26億台幣)，此舉可使歐盟更放心發行歐元、製造更寬鬆環境，也可給予各國政府和企業直接支持。除疫情外，英國與歐盟遲未能就前者脫離達成協議，也加劇歐洲經濟界人士危機感。

法國籍歐洲央行行長拉嘉德(Christine Madeleine Odette Lagarde)28日在歐洲議會接受質詢時表示，疫情會繼續拖累歐洲經濟活動，帶來下行風險，他們隨時準備挑整所有能運用的工具來支持歐元區的經濟持續成長。她還警告，近幾個月經濟雖然復甦反彈，消費者、企業仍應謹慎，以防疫情所帶來的前景不明。

路透報導，歐洲央行部分鴿派主張追加購債幅度更高，希望將規模擴大至2兆歐元(追加6500萬歐元)，但拉嘉德反對。歐洲央行部分鷹派認為該行對歐洲經濟預期過於悲觀，沒有將現有財政刺激措施所帶來效果列入考慮，現在應該要節省火力，而且再進一步的刺激措施將造成通貨膨脹惡化難以避免。此外，也有中立派認為仍應持續觀察再決定。

歐洲央行內部立場分歧，也出現在英國央行。在該行官員向傳媒透露已經開始討論負利率後，英格蘭銀行行長貝利(Andrew Bailey)立刻踩剎車，他說，負利率在工具箱裡，不等於就一定要使用。

（中時新聞網 王毓健）

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