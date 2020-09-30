9/30原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元疲軟 拉抬紐約期金重回1900美元

因美元連續2日走軟，吸引更多買盤進場，拉抬期金價格上漲逾1%，重新突破1900美元，並觸及近1周高點，而白銀亦受支撐漲逾3.5%。

另外美國大選辯論會，以及本周英國脫歐談判，還有周五將公布美國非農就業報告，都可能影響未來金價走勢，因此成為市場關注焦點。

周二(9/29)報價，12月黃金漲20.9美元，報每盎司1903.2美元，12月白銀漲0.85美元，報每盎司24.45美元，1月白金漲6.3美元，報每盎司897.7美元，12月鈀金漲57.8美元，報每盎司2329.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走弱支撐 LME金屬多收揚

庫存躍升，周二倫敦金屬交易所(LME)銅價早盤下跌，但美元走弱限制了跌幅，終場收揚，市場等待最大消費國中國的製造業資料出爐，LME指標期銅盤中下跌0.1%，至每噸6,568美元，自本月觸及6,877.50美元的27個月高價後，銅價已跌近5%，據了解，LME銅庫存報136,325噸，自上周降至2005年12月以來最低水準76,325噸以來已增加了40%以上。

終場報價，期銅上漲7美元，報每公噸6579美元；期錫漲115美元，報每公噸17459美元；期鎳跌48美元，報每公噸14456美元；期鋅跌7.5美元，報每公噸2424.5美元；期鋁漲8美元，報每公噸1783美元；期鉛漲10.5美元，報每公噸1844.5美元。

（商品行情網 倪淑茹）

3.原油期貨-確診數攀升 原油期貨跌逾3％

據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至9月25日當周，美國原油庫存減少83萬桶，優於分析師原先預期的增加160萬桶。但數據顯示，全球新冠肺炎疫情確診人數來到逾3340萬例，死亡人數來到近101萬例；此外，加拿大人口最多的安大略省新增了700例確診數，創下單日新高紀錄。

分析師認為，挪威石油工會可能發動的罷工活動，恐造成石油生產中斷，加上美元走弱，原先都是有助於油市價格收高，但上漲幅度因全球部分地區新冠疫情惡化而受到壓抑，終場引發市場恐慌性賣壓。其中美國原油跌幅3.2%，倫敦原油跌幅3.3%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌1.31美元，報每桶39.29美元；10月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.11美元；10月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌1.40美元，報每桶41.03美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-收成壓力 紐約期棉續跌

因美國農業部公佈的最近一周作物生長利好，截至9月27日當周，美國棉花產量佔13%，優於前一周的11%，令棉價承壓下跌；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌0.6%，收盤每磅64美分；而12月棉花期貨跌0.6%，報每磅65.29美分。

據了解，美國棉花收割進度大概提前三周左右，市場可能出現承受壓力，隨著新棉收割，促使賣盤偏向高點拋售。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12415元人民幣，較前一日下跌30元人民幣；庫存方面，截至9月28日，ICE登記庫存14518包，與前一日增加2363包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價持穩 BDI指數微幅反彈

受海岬型船與巴拿馬型船運價微幅增加，支撐波羅的海乾散貨BDI指數反彈；儘管目前整體海運市場貿易量仍低於新冠肺炎暴發前的水平，但研究報告指出，截至今年6月份，所遭受的歷史性損失中，約一半已經得以恢復。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲4點，收1658點，漲幅逾0.2%；海岬型運費指數(BCI)上漲9點，收2871點，漲幅0.3%；其平均日租金為每艘23813美元，增加80美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲1點，收作1391點，漲近0.1%，其平均日租金為每艘12516美元，增加4美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲1點，收作999點，漲幅0.1%。

（商品行情網 王聖為 ）