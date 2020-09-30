加州迪士尼重啟夢碎 大刀裁去2.8萬人

因美國新冠肺炎疫情捲土重來，加州迪士尼樂園遲遲無法重新開放，導致營運遭遇困境，迪士尼週二（29日）宣布將裁撤28,000名員工，盤後股價一度下挫將近2%。

根據迪士尼主題樂園業務董事長Josh D’Amaro 的聲明指出，將被裁員的2.8萬名員工中有67%為非正職員工，這波裁員會影響主題公園、郵輪和產品銷售業務，這三項領域佔據迪士尼2019年總營收的37%，也因此使得重啟主題樂園成為迪士尼的首要目標。因新冠肺炎疫情爆發導致迪士尼樂園長達半年以來大門深鎖，截至6月27日的三個月，迪士尼虧損47.2億美元，為近20年來首度出現季度虧損。

有鑑於其他地區、國家漸漸放寬限制，迪士尼位於佛羅里達、巴黎、上海、香港和日本的主題公園已在有限度的狀況下重啟營運，唯獨加州的兩座迪士尼主題公園受限於當地政府政策遲遲無法重新開放。

D’Amaro 在寄給員工的信中指出，過去數個月，迪士尼管理團隊已盡力避免進行裁員，「我們已經削減支出、暫時中止資本計畫、讓員工放無薪假並且同時確保他們能獲得津貼，我們也改變了營運模式來盡可能地提升效率；然而，在營運如此受限的情況下，我們實在無法維持同樣的聘用人數。」

根據外媒報導，D’Amaro 和其團隊一直盡力在說服加州政府，期望當局在提供指導方針的情況下允許迪士尼樂園重啟，但未獲加州政府支持。

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